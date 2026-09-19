Хеттрик на Салах съкруши Галатасарай в дебюта на Томас Райс начело на Трабзонспор

Доскорошният треньор на Лудогорец Томас Райс направи мечтан дебют начело на Трабзонспор. Неговият тим постигна паметна победа с 4:0 над Галатасарай, а големият герой беше Мохамед Салах, който заби хеттрик във вратата на гранда от Истанбул.

Райс проведе едва няколко тренировки с отбора, след като беше назначен в началото на седмицата. Въпреки това, Трабзонспор изигра най-силния си мач от началото на сезона и постави на колене гостите, които преди това нямаха загуба в турското първенство.

Въпреки шокиращия резултат, Галатасарай остава начело в класирането с 13 точки, но може да бъде изпреварен от Бешикташ, който има 12 и утре гостува на Амедспор.

Трабзонспор спечели за трети път през кампанията и с актив от 10 точки се изкачи на петата позиция, благодарение на по-добрата си голова разлика от Амедспор и Касъмпаша.

Вездесъщият Салах не само отбеляза три гола, но и асистира за един. Легендата на Ливърпул откри резултата в 4-тата минута, след като надбяга цялата защита на Галатасарай и технично пусна топката покрай Угурджан Чакър.

В края на полувремето домакините нанесоха двоен удар. В 39-ата минута Салах подаде на Ноа Савиоло и привлеченият от Витория (Гимараеш) нападател покачи на 2:0. Малко преди почивката друго ново попълнение - Франкулино, асистира на Салах за третия гол във вратата на Галатасарай.

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