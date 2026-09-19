Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България допусна обрат срещу Германия и е аут от ЕвроВолей - на живо с отзивите след мача
  1. Sportal.bg
  2. Сюперлиг, Турция
  3. Хеттрик на Салах съкруши Галатасарай в дебюта на Томас Райс начело на Трабзонспор

Хеттрик на Салах съкруши Галатасарай в дебюта на Томас Райс начело на Трабзонспор

  • 19 сеп 2026 | 21:58
  • 4140
  • 1
Хеттрик на Салах съкруши Галатасарай в дебюта на Томас Райс начело на Трабзонспор

Доскорошният треньор на Лудогорец Томас Райс направи мечтан дебют начело на Трабзонспор. Неговият тим постигна паметна победа с 4:0 над Галатасарай, а големият герой беше Мохамед Салах, който заби хеттрик във вратата на гранда от Истанбул.

Райс проведе едва няколко тренировки с отбора, след като беше назначен в началото на седмицата. Въпреки това, Трабзонспор изигра най-силния си мач от началото на сезона и постави на колене гостите, които преди това нямаха загуба в турското първенство.

Въпреки шокиращия резултат, Галатасарай остава начело в класирането с 13 точки, но може да бъде изпреварен от Бешикташ, който има 12 и утре гостува на Амедспор.

Трабзонспор спечели за трети път през кампанията и с актив от 10 точки се изкачи на петата позиция, благодарение на по-добрата си голова разлика от Амедспор и Касъмпаша.

Вездесъщият Салах не само отбеляза три гола, но и асистира за един. Легендата на Ливърпул откри резултата в 4-тата минута, след като надбяга цялата защита на Галатасарай и технично пусна топката покрай Угурджан Чакър.

В края на полувремето домакините нанесоха двоен удар. В 39-ата минута Салах подаде на Ноа Савиоло и привлеченият от Витория (Гимараеш) нападател покачи на 2:0. Малко преди почивката друго ново попълнение - Франкулино, асистира на Салах за третия гол във вратата на Галатасарай.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ковънтри изненада Нотингам и взе първата си победа в Премиър лийг

Ковънтри изненада Нотингам и взе първата си победа в Премиър лийг

  • 19 сеп 2026 | 21:45
  • 617
  • 1
Африканският първенец се класира за полуфинала на Междуконтиненталната купа

Африканският първенец се класира за полуфинала на Междуконтиненталната купа

  • 19 сеп 2026 | 21:43
  • 735
  • 0
Селта разгроми вече нокаутиран от Барселона съперник

Селта разгроми вече нокаутиран от Барселона съперник

  • 19 сеп 2026 | 21:27
  • 509
  • 0
Борусия (Дортмунд) стъпи на върха след четвъртата си победа

Борусия (Дортмунд) стъпи на върха след четвъртата си победа

  • 19 сеп 2026 | 21:23
  • 754
  • 0
Ще се поучим от тази загуба, обеща Артета

Ще се поучим от тази загуба, обеща Артета

  • 19 сеп 2026 | 21:19
  • 843
  • 0
Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка

Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка

  • 19 сеп 2026 | 21:19
  • 1508
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

  • 19 сеп 2026 | 21:34
  • 84659
  • 507
Севиля 1:0 Барселона, гол на Фофана

Севиля 1:0 Барселона, гол на Фофана

  • 19 сеп 2026 | 22:02
  • 3687
  • 9
Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

  • 19 сеп 2026 | 20:50
  • 27353
  • 43
Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

  • 19 сеп 2026 | 18:23
  • 32970
  • 28
Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

  • 19 сеп 2026 | 22:12
  • 9380
  • 4
Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

  • 19 сеп 2026 | 20:57
  • 16400
  • 49