Коул Палмър е жертва на "болната система"

Футболистите са пренатоварени от големия брой мачове и оттеглянето на Коул Палмър от националния отбор на Англия е добър пример за това, заяви изпълнителният директор на Съюза на професионалните футболисти (ПФА) Махета Моланго. Палмър, Маркъс Рашфорд, Деклан Райс, Коби Мейну и Тино Ливраменто няма да играят за Англия в Лигата на нациите заради различни физически проблеми.

"Достигнахме до момент, в който петима играчи на Англия отказват повиквателна за националния отбор, а това по принцип трябва да бъде най-голямата чест за един футболист. Длъжни сме да се запитаме дали пък не се случва нещо нередно в нашия спорт", заяви Моланго по време на конференция в Лондон.

ПФА и ФИФПро години наред предупреждават, че футболният календар е неприемлив и кара футболистите да достигат прага на силите си.

"Вижте например Коул Палмър. Ако през тази година беше на Световното първенство, това щеше да бъде четвъртото поредно лято, в което той не получава почивка. Започваш да се чудиш защо сега го няма. Няма го, защото е жертва на календара, и това задължително трябва да алармира общността", продължи председателят на ПФА.

"Някои си мислят, че това е проблем само в Англия, но не е. Вижте Хавертц, вижте Броби и вижте Мбапе. Можем ли да наречем това футбол, когато хората, на които се надяваме да осъществят мечтите ни, не могат да играят? За мен това е изключително притеснителен факт", каза още той.

"Отговорните футболни институции, които са тук не за да изкарват пари, а да пазят нашата игра, да се фокусират върху важните неща. Това е една болна система, която търси гласове, а не доброто за футбола. Поражение е за футбола, че хора като Коул Палмър и Фил Фоудън не играят. Аз обичам да ги виждам на терена и във върхова форма, а не в битка за оцеляване", добави Моланго.

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