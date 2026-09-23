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Легендата Тери критичен към Челси на Чаби Алонсо

  • 23 сеп 2026 | 11:31
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Челси започна сезона с амбиции при новия си мениджър Чаби Алонсо, но след първите пет кръга в Премиър лийг отборът заема 10-о място със 7 точки и вече е допуснал 12 гола – най-много от всички тимове в първенството. „Сините“ нямат победа в последните си три шампионатни срещи, а тежкото поражение с 0:3 от Брентфорд допълнително подчерта проблемите в дефанзивен план. "Сините" все още нямат и „суха“ мрежа в първенството през новия сезон.

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На този фон легендата на клуба Джон Тери отправи конкретна критика към начина, по който отборът се защитава при статични положения. Бившият капитан на тима призна, че е привърженик на персоналното пазене и не харесва използваната от Алонсо зонова схема. „Аз съм малко от старата школа. Харесва ми персоналното пазене човек за човек. Не ми харесва това зонално пазене, нито високата линия. Мисля, че през второто полувреме Брентфорд разбра, че сме уязвими на далечната греда. Никой не знае кого трябва да пази, след като топката премине над играчите на първата греда“, заяви Тери.

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Тери обърна специално внимание и на липсата на индивидуална отговорност в подобни ситуации. „Знам, че практически всички отбори използват зонова защита, но играчите не поемат никаква отговорност. Според мен те трябва да я поемат“, каза легендарният защитник, който смята, че именно това е един от аспектите, които Алонсо трябва да промени, за да стабилизира отбраната на Челси.

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Снимки: Gettyimages

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