Историческо! Лудогорец влезе в EA SPORTS FC 27

ПФК Лудогорец направи поредна крачка към международното утвърждаване на своето име, след като стана част от новото издание на световноизвестната футболна видеоигра EA SPORTS FC 27, похвалиха се разградчани на своя сайт.

Лудогорец е първият и единствен български клуб, който намира място в емблематичната футболна поредица, превръщайки се в представител на българския футбол в най-популярната игра в света. Заедно с "орлите", сред новите отбори в изданието е и кипърският Омония.

"Поканата към Лудогорец е признание за развитието на клуба, неговото международно присъствие и популярността, която „орлите“ изградиха през годините с участията си в европейските клубни турнири, където записаха 181 мача в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите.

EA SPORTS FC дава възможност на милиони футболни фенове и геймъри по света да се докоснат до любимия си спорт по интерактивен начин. С включването си в новото издание Лудогорец получава възможност да достигне до още по-широка международна аудитория и да представи българския футбол в Европа и останалия свят", пишат още "орлите".

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