Лудогорец играе контроли с румънци и Черно море

Новият старши треньор на Лудогорец Игор Йовичевич изготви програмата на отбора за периода без официални мачове. "Орлите" ще продължат тренировъчния си процес на клубната база, като в програмата са предвидени и две контролни срещи.

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

На 27 септември (неделя) в 16:00 часа Лудогорец ще се изправи срещу румънския втородивизионен СЧМ Ръмнику Вълча, а на 4 октомври в 17:00 часа "орлите" срещат Черно море. Мачът с СЧП Ръмнику Вълча ще се играе при свободен вход за феновете, като стадионът отваря врати в 15:00 часа.



Първият официален мач на Лудогорец след паузата е на 12 октомври, когато в Разград гостува Арда. Двубоят на "Хювефарма Арена" е с начален час 20:00 часа.

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