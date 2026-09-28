Манчини: Очаквам отборът да се представи добре срещу Турция

Роберто Манчини беше откровен за настоящото състояние на италианския футбол, признавайки, че толкова много таланти, колкото преди две десетилетия.
„Всеки отбор преминава през различни цикли и в този момент Италия се намира във фаза на обновление. Нямаме поколение като това на Тоти, Дел Пиеро и други велики шампиони от миналото.
Преди всичко ни е нужно време да работим, да се опознаем и да изградим отбор, който може да бъде конкурентоспособен. Не ни е нужно нищо друго.
Очаквам отборът да се представи добре срещу Турция, подобрявайки пресата и агресията. В тези дни нямахме време да подготвим нищо ново, така че не очаквам някакви големи новости”, заяви той на пресконференцията преди срещата на Италия и Турция от Лигата на нациите.