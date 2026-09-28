Манчини: Очаквам отборът да се представи добре срещу Турция

Роберто Манчини беше откровен за настоящото състояние на италианския футбол, признавайки, че толкова много таланти, колкото преди две десетилетия.

— Türkiye maçı öncesi yapılan basın toplantısında sorulan Manchester City sorusu, ortamı gerdi;



Mancini: "Çift sözleşme beni ilgilendiren bir sorun değil. Manchester City suçlu değil. 4-5 yıldır ara sıra gündeme gelen bir şey. Olası bir sorun varsa da onların sorunu." pic.twitter.com/iEii2JCbLm — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) September 27, 2026

„Всеки отбор преминава през различни цикли и в този момент Италия се намира във фаза на обновление. Нямаме поколение като това на Тоти, Дел Пиеро и други велики шампиони от миналото.

Преди всичко ни е нужно време да работим, да се опознаем и да изградим отбор, който може да бъде конкурентоспособен. Не ни е нужно нищо друго.

Очаквам отборът да се представи добре срещу Турция, подобрявайки пресата и агресията. В тези дни нямахме време да подготвим нищо ново, така че не очаквам някакви големи новости”, заяви той на пресконференцията преди срещата на Италия и Турция от Лигата на нациите.

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