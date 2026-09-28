Италия отмени последната си тренировка преди мача с Турция

Проливен дъжд и лоши условия на терена попречиха на националния отбор на Италия да тренира в понеделник, часове преди мача от Лигата на нациите срещу Турция, съобщи "Гадзета дело спорт".

Дъждът над Бурса остави терена, избран за тренировката на "адзурите", в лошо състояние за тази сутрешна тренировка, по време на която Роберто Манчини се надяваше да отработи заучени статични положения и да даде последни тактически съвети. Вместо това, Италия тренира в хотела си тази сутрин с лека „тренировка за активиране на мускулите“. Неделя беше единственият ден за селекционера да тества потенциалния си състав срещу Турция, тъй като, както обикновено, участниците в мача срещу Белгия в петък не тренираха на терена на следващия ден.

🚨MATCHDAY🇹🇷🇮🇹



⚔️UEFA Nations League

📍Bursa Timsah Arena, Bursa

⏰20:45 CET



Heavy rain & poor pitch conditions prevented the Azzurri from a tactical training session this morning. The team instead did light muscle-activation work in the hotel @Gazzetta_it



Forza Azzurri💙✨ pic.twitter.com/nXhPqjktrW — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) September 28, 2026

Алесандро Бастони със сигурност ще се завърне в състава на Италия, след като изтърпя едномачово наказание срещу Белгия, докато Матео Руджери и Майкъл Кайоде се очаква да дебютират с „адзурите“.

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Снимки: Gettyimages