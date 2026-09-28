Берое привлече диагонал от Полша! Цели се високо през новия сезон

Отборът на Берое 2016 продължава да изгражда състава си за новия сезон, а амбициите в Стара Загора постепенно се вдигат. Клубът привлече 203-сантиметровия полски диагонал Йежи Леон Зиолковски.

Президентът на Берое 2026 Живко Желев вече говори не само за призово класиране, но при окончателно комплектоване на състава – и за атака на титлата. Зиолковски е роден на 9 юни 2003 година, висок е 203 сантиметра и тежи 89 килограма. През миналия сезон 23-годишният поляк игра за Чарни (Радом) в PLS 1. Liga – второто ниво на силния полски клубен волейбол. Преди това прекарва три сезона във Вжешня – от 2022/23 до 2024/25.

Любопитен е пътят на новото попълнение на Берое. Зюлковски е продукт на варшавската школа MOS Wola Warszawa и в юношеските си години играе като разпределител. Впоследствие високият 203 сантиметра волейболист е преквалифициран като диагонал.

В Стара Загора той ще срещне и отлично познат съотборник. Зиолковски и другото ново полско попълнение на Берое – Якуб Жака, вече са играли заедно във Вжешня. Двамата напуснаха клуба след сезон 2024/25, а сега отново се събират, този път в България.

„В добро функционално състояние е и няма да му е нужно време да наваксва в подготовката. Имаме преки впечатления от него. Млад е. С него продължаваме тенденцията да залагаме на перспективни волейболисти. Искаме Берое 2016 да надгради“, коментира пред клубния сайт Живко Желев.

Президентът на старозагорския клуб е приятно изненадан и от моментното състояние на целия отбор.

„Надявам се, че след месец ще стоим още по-добре на игрището. Много съм доволен от новопривлечените Якуб Жака и Никола Дзорета“, заяви Желев. Той води разговори с новите чуждестранни попълнения с идеята част от тях да останат в Стара Загора за по-дълъг период. Първоначалната цел пред Берое е призово класиране, но при още едно важно развитие около състава летвата ще бъде вдигната.

„Ако успеем да уредим документите на иранеца Амир Махамад, ще се целим в титлата. Твърдо отстоявам тезата, че когато даден тим участва в първенство, е длъжен да преследва златните медали“, категоричен е Желев.

Първият тест е „Купа Стара Загора“

Докъде е стигнал новият Берое в подготовката ще може да се види още след няколко дни. От 1 до 3 октомври старозагорци ще бъдат домакини на международния приятелски турнир „Купа Стара Загора“ в зала „Иван Вазов“. В надпреварата ще участват още Нефтохимик 2010, ЦСКА и сръбският Войводина (Нови Сад). Форматът предвижда всеки от четирите отбора да изиграе по три срещи.

Програма на „Купа Стара Загора“

1 октомври 16:30 часа – ЦСКА – Нефтохимик 2010 19:00 часа – Берое 2016 – Войводина

2 октомври 16:30 часа – Берое 2016 – Нефтохимик 2010 19:00 часа – ЦСКА – Войводина

3 октомври 15:30 часа – Нефтохимик 2010 – Войводина 18:00 часа – Берое 2016 – ЦСКА

След последната среща ще се състоят награждаването и официалното закриване на турнира. Междувременно Берое подготвя и новите си абонаментни карти за сезон 2026/27. Цената им ще бъде 100 евро, а единичният билет за домакинските срещи на старозагорци – 10 евро. Така турнирът в началото на октомври идва в точния момент за Берое – непосредствена възможност новите попълнения да бъдат видени заедно на игрището и първа по-сериозна проверка доколко заявените високи амбиции на клуба се покриват с облика на новия състав.

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