Ето как Никола Гърбич отпразнува европейската титла

Първата европейска титла, спечелена с националния отбор на Полша, беше изключително специална за сръбския треньор Никола Гърбич. През 2023 г. финалът се проведе в деня на 15-ата годишнина от смъртта на баща му, който е бил най-големият авторитет за селекционера на поляците и неговия брат Владимир – също бивш изтъкнат волейболист. Споменът за близкия човек, съчетан с огромния успех, предизвика тогава изблик на емоции и сълзи. Този път треньорът Гърбич не реагира толкова емоционално, но веднага след края на мача се отправи към трибуните, където бяха неговите близки.

„Подкрепяха ме съпругата ми, синът ми, братът на жена ми и братовчедка ми“, призна треньорът Гърбич. Преди три години той празнува шампионската титла в Рим, а в събота – в Милано. И двете места са специални за него.

„Този път не плаках след финала, както преди три години. Защитата на титлата в Италия има особено значение, защото живея тук и прекарах по-голямата част от спортната си кариера тук. В крайна сметка съм супер доволен, защото отборът ми играе добър волейбол, когато настъпят трудни моменти“, отбелязва селекционерът на поляците, които в големия финал победиха французите с 3:1.

Гърбич не скри задоволството си след съботната битка за златото на Европейското първенство, която освен титлата осигури на отбора му и олимпийска квалификация за Лос Анджелис.

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„Много съм щастлив, доволен и горд. Не знам кой ме попита преди време защо се представяме по-добре в Лигата на нациите, отколкото на основното състезание. Искам само да припомня, че това се случи само веднъж миналия сезон, когато след триумфа в Лигата на нациите спечелихме бронз на Световното първенство. В другите години или заемахме по-високо място на основното състезание, отколкото във ВНЛ, или просто имахме двойно злато. Горд съм като треньор на тези състезатели, които разбират, когато съм нервен и недоволен. Разбират и когато видя, че на тренировка им липсва правилният подход или не тренират както трябва. Не се случва често, но има ситуации, в които веднага се вижда и реагирам. Те знаят, че не е лесно, но когато накрая имаме медал, всичко си заслужава. Да имаш състезатели, които въпреки многото промени в отбора са способни да играят на високо ниво в продължение на пет месеца, означава много за мен“, каза развълнувано Гърбич.

Огромни емоции във финала с Франция донесе още краят на първия сет. След атака в аут на центъра Бартломей Лемански изглеждаше, че „петлите“ са спечелили гейма с 27:25, но ситуацията беше спасена от асистента на Гърбич, Марчин Новаковски, който забеляза, че може да е имало докосване на мрежата от страна на съперника.

„Беше ясно, че щом „Леман“ атакува далеч от центъра, топката едва ли е докоснала ръцете на блокиращия. Единствената опция в този случай беше да се провери за докосване на мрежата. В началото не видях, че французите са допуснали грешка. Мислено вече подготвях първите указания за втория сет. Явно някой отгоре е бдял над нас“, каза Гърбич.

Селекционерът на „бяло-червените“ предупреди състезателите си да не губят концентрация, както се случи в полуфинала със Словения. Тогава, след два спечелени от Полша гейма, съперниците започнаха да оказват все по-силен натиск.

„След втория сет предупредих отбора, че може да се повтори същото, което се случи в мача със Словения при нашето водене с 2:0. Знаех, че в крайна сметка ще се върнем на доброто си ниво, бях спокоен за това“, споделя Гърбич.

Победата на неговия отбор в големия финал срещу Франция е първата за поляците срещу този съперник в решаващ мач от години. Досега „петлите“ обикновено излизаха победители в такива срещи. Те надделяха над „бяло-червените“ на четвъртфиналите на Олимпийските игри в Токио, преди две години ги победиха на полуфиналите на Лигата на нациите, а по време на мандата на Гърбич най-болезнената загуба беше тази във финала за олимпийското злато в Париж.

Поляците завършват сезон 2026 със злато от Лигата на нациите и Европейското първенство, както и с олимпийска квалификация, изпълнявайки плана си на сто процента.

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