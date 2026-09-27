Вилфредо Леон MVP на ЕвроВолей 2026 за мъже

Звездата на новия-стар европейски шампион Полша Вилфредо Леон беше обявен за Най-полезен играч (MVP) на завършилото преди броени минути ЕвроВолей 2026 за мъже.

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

Полша успя да защити титлата си след здрава битка срещу олимпийския шампион Франция и успех с 3:1 в големия финал в Милано.

33-годишният натурализиран кубинец печели приза за MVP за втори пореден път след ЕвроВолей 2023.

Освен това Полша прибра още 5 индивидуални награди след края на шампионата на Стария континент - Вилфредо Леон като един от двамата най-добри посрещачи, Бартломией Лемански и Шимон Якубишак като най-добри центрове, Якуб Попивчак като най-добро либеро и Никола Гърбич като най-добър треньор на турнира.

Сребърните медалисти от Франция взеха два приза - на Антоан Бризар като най-добър разпределител и Тео Фор като най-добър диагонал.

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Финландия, която завоюва бронзовите отличия, пък получи само една индивидуална награна - Ноа Мартила като един от двамата най-добри посрещачи.

Участие в церемонията взе и президентът на БФВ Любомир Ганев.

Идеалният отбор на ЕвроВолей 2026 за мъже:

Най-полезен играч (MVP): Вилфредо Леон (Полша)

Най-добър разпределител: Антоан Бризар (Франция)

Най-добър диагонал: Тео Фор (Франция)

Най-добри посрещачи: Вилфредо Леон (Полша), Ноа Мартила (Финландия)

Най-добри центрове: Бартломией Лемански (Полша), Шимон Якубишак (Полша)

Най-добро либеро: Якуб Попивчак (Полша)

Най-добър треньор: Никола Гърбич (Сърбия/Полша).

Снимки: CEV.EU

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