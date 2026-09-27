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Вече са известни половината участници на Олимпийските игри в Лос Анджелис

  • 27 сеп 2026 | 15:30
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След изиграването на финала на Европейското първенство по волейбол за мъже, вече са известни половината от отборите, които ще участва на олимпийския турнир в Лос Анджелис през 2028 година.

По регламент за надпреварата по право се класира домакинът (САЩ), както и шампионите от петте континентални първенства през 2026 година. В случая това са Япония (Азия), Куба (Северна, Централна Америка и Карибския басейн), Бразилия (Южна Америка), Тунис (Африка) и Полша (Европа).

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Следващите три квоти ще бъдат раздадени по време на Световното първенство, което ще се проведе в Полша следващата година. От Мондиала квоти за ЛА 2028 ще получат трите най-предно класирали се отбора, които все още нямат спечели квоти.

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Финалните три квоти ще бъдат раздадени на база класирането в Световната ранглиста след края на предварителната фаза на Лигата на нациите през 2028 година. Те ще бъдат за трите отбора, които са най-напред в подреждането и все още нямат квоти.

Квалификациите за женския турнир се провеждат по аналогичен начин, като за него вече са класирани САЩ, Канада, Тайланд, Египет, Турция и Бразилия. Световното първенство за жени през 2027 ще се проведе в САЩ и Канада, като част от мачовете ще се играят в залата в Анахайм, която ще приеме и олимпийския турнир година по-късно.

Снимки: CEV.eu

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