Волейболист №1 в света Алесандро Микиелето се завърна в Тренто: Имам огромно желание отново да играя за този клуб

Липсата на клубния волейбол и на емоциите в зала „БТС Арена“ накараха Алесандро Микиелето да съкрати максимално почивката си. Само четири дни след края на Европейското първенство италианският национал поднови тренировъчен процес с Трентино Волей. Посрещачът стартира подготовка за сезон, от който се очаква коренна промяна спрямо изминалата кампания.

Пред клубната медия „Трентино Волей ТВ“ Микиелето разкри причините за бързото си включване в клубните занимания:

Алесандро Микиелето е готов за битка и мечтае за финалите в Милано

„Винаги нося в себе си огромна мотивация да играя за тези цветове и да бъда на игрището. Със спортно-техническия щаб решихме да отделя съвсем малко време за отдих след ангажиментите с националния тим, тъй като искам бързо да намеря най-добрата си физическа кондиция. Има определени етапи, през които трябва да преминем, но по-ранният старт ще бъде от голяма полза. До откриващия мач за сезона остават две седмици, което ни позволява да се подготвим спокойно.“

Той допълни, че постепенно си връща ритъма на игра на високо ниво – нещо, което много му е липсвало. Волейболистът е уверен, че съвместната работа със съотборниците ще му помогне бързо да възстанови пълния контрол над топката. По думите му настоящият състав е сериозно подсилен, а желанието за реванш и заличаване на спомените от неудачния предишен сезон е огромно. Микиелето изрази увереност, че ще изгради отличен синхрон с новите попълнения в името на високите цели на отбора.

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