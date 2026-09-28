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В София започна 12-ото издание на Европейското полицейско първенство по волейбол

  • 28 сеп 2026 | 14:40
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В София започна 12-ото издание на Европейското полицейско първенство по волейбол

С официална церемония в София беше дадено началото на 12-ото издание на Европейското полицейско първенство по волейбол. Страната ни е домакин на надпреварата. Във финалната осмица ще участват отборите на Германия, Франция, Гърция, Люксембург, Чехия, Словакия, Италия и България като домакин. Те достигнаха до финалната фаза след квалификации с участието на общо 15 отбора. Първенството се провежда под егидата на Европейския полицейски спортен съюз (USPE), който обединява 39 държави и над 400 000 служители.

По време на откриването присъстваха, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, председателят на Европейския полицейски спортен съюз Георгиус Дзадзакис, главният секретар на Съюза Иво Белчев, ректорът на Академията на МВР (АМВР) Илин Савов и зам.-ректорът на АМВР Милорад Иванов.

Посрещаме осемте на-добри отбора. Вярваме, че това събитие ще мине под знака на феърплея и, че полицейските служители, които участват в него, ще могат да покажат спортните си качества и да представят успешно държавите си, каза при откриването министър Демерджиев.

Всички трябва да си даваме сметка, че полицейската дейност и спорта са взаимно свързани. Те са свързани, чрез дисциплината, реда, мотивацията, отговорността и отдадеността, каза ректорът на АМВР Илин Савов.

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