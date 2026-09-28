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Левски със загуба и реми от контроли в Солун

  • 28 сеп 2026 | 13:09
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Дамският отбор Левски София гостува в Гърция за 2 контролни срещи от подготовката за идващия сезон.

В Солун волейболистките на старши треньора Драган Нешич срещнаха Елпис и Арис, като според договорката и в двата спаринга се изиграха по 4 гейма.

В първия "сините" отстъпиха с 0:4 (20:25, 22:25, 23:25, 22:25). Както е видно от малките разлики обаче, двубоят бе равностоен.

Най-резултатна за Левски бе Джоана Алкантара. Състезателката на поста диагонал от Доминиканската република отбеляза 20 точки (1 ас, 1 блок). Габриела Жекова завърши с 9 точки (1 блок), а Венеса Радева се отчете с 8 точки (2 аса, 2 блока).

Срещу Арис “сините” момичета направиха 2:2 (25:22, 31:29, 19:25, 17:25).

Елена Коларова реализира 14 точки (3 аса, 3 блока). След нея по резултатност се наредиха Джоана Алкантара  с 13 точки (1 ас, 2 блока), Лия Млякова с 11 точки (3 блока) и Габриела Жекова с 10 точки (2 аса, 1 блок).

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