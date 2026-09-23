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Джери Перейра: Надявам се Майкон да удължи договора си с Левски

  • 23 сеп 2026 | 09:00
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Джери Перейра: Надявам се Майкон да удължи договора си с Левски

Футболният агент Джери Перейра изигра сериозна роля при възраждането на Левски. От трансферите на Цунами и Уелтон до тези, които "сините" направиха през лятото.

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"Надявам се Майкон да удължи договора си. Мисля, че и за него е най-добре да преподпише с Левски, а след това да бъде продаден. Това ще е добре за всички. Не зависи от мен, все пак той си има мениджър. Да, аз помогнах за преминаването му в Левски и се надявам да остане в клуба. Той е един много добър футболист, играе силно в последните мачове. Срещу Залцбург в Лига Европа ми хареса много, въпреки че Левски загуби. Майкон направи силен мач, а и отборът също се справи добре. Надявам се да успеят да се разберат, опитвам се да му кажа, че тук е добре, но и Левски трябва да направи всичко възможно, за да го задържи. Това е двустранен процес както от клуба, така и от футболиста", започна Перейра пред "Мач Телеграф".

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