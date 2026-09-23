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  3. Бразилци пробвали да отмъкнат Еду Гаспар под носа на Левски

Бразилци пробвали да отмъкнат Еду Гаспар под носа на Левски

  • 23 сеп 2026 | 11:16
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Бразилският Крузейро се е опитал да отмъкне Еду Гаспар под носа на Левски, но бившият халф и директор на Арсенал е предпочел офертата на “сините”. Това става ясно от публикации в страниците на Крузейро.

Южноамериканският тим заема шесто място в местното първенство и има реални шансове за квота в Копа Либертадорес.

“Преди да се насочи към привличането на Паулиньо, Крузейро се опита да привлече Тиаго Скуро (Монако) и Еду Гаспар (Левски София), но и двамата изразиха желание да останат в европейския футбол”, пишат в Бразилия.

Припомняме, че Еду Гаспар бе представен член на Съвета на директорите при “сините” от новия собственик Атанас Бостанджиев. Това се случи след общото събрание на клуба, провело се на 14 септември.

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