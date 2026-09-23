Добри новини за Левски

Двама от контузените футболисти на Левски ще минат допълнителни прегледи, които да им позволят да се завърнат към тренировките. Става въпрос за Никола Серафимов и Акрам Бурас. Очакванията са, че и двамата до дни ще бъдат на разположение на треньора Хулио Веласкес.

Левски вади сериозна сума за нападател

Централният защитник извади лакътя си при победата с 2:1 над Славия на 2 септември. Бранителят се размина с тежка травма, но отпадна от сметките на Северна Македония за мачовете от Лигата на нациите. Алжирецът пък отсъства от близо два месеца, след като получи контузия при победата с 3:0 над Септември на 1 август. Това му попречи да вземе участие в 13 двубоя – 7 от първенството, 5 от евротурнирите и мача за Суперкупата.



Липсата на 24-годишния халф ясно се усети, особено в срещите на континенталната сцена. Преди паузата към тренировките се завърнаха Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Готов е и Мехди Мубарик. В лазарета остава единствено Радослав Кирилов.



Източник: "Тема спорт"

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