Черно море вдига контузени играчи за дербито с Левски

Почивката в efbet Лига идва в най-подходящия момент за отбора на Черно море. През този период от време основната задача е играчите, които пропуснаха последното гостуване на Арда в Кърджали, да бъдат вдигнати за сблъсъка срещу шампиона Левски след подновяването на първенството.

Това са защитниците Лучано Скуадроне и Емануил Няголов, халфът Давид Телеш и нападателят Селсо Сидни. По-неприятна е ситуацията с Алекс Колев, който след контузията срещу Локомотив (Пловдив) е с две напълно разкъсани връзки на глезена. Таранът ще отсъства между 3 и 6 месеца, при което ще се наложи продължителна специализирана терапия.

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

Точката, спечелена в двубоя срещу негостоприемния Арда, беше много важна и стратегическа. Тя дава необходимото самочувствие с оглед на лошия старт в първенството и предстоящите тестове, пред които ще се изправят "моряците".



Пламен Трендафилов

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