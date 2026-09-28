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  2. Дунав (Русе) U15

ЦСКА 1948 и Дунав не се победиха при U15

  • 28 сеп 2026 | 15:29
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ЦСКА 1948 и Дунав не се победиха при U15

ЦСКА 1948 и Дунав завършиха наравно 1:1 в двубой от седмия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на изкуствения терен на комплекс „Академика 4-ти километър“ в София.

Гостите от Русе поведоха в 39-ата минута, когато Александър Минов откри резултата. Така Дунав се оттегли на почивката с минимален аванс.

ЦСКА 1948 възстанови равенството в 65-ата минута чрез Теодор Василев. До края двата отбора не успяха да стигнат до ново попадение и поделиха точките.

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