Макларън най-сетне потвърди за SUV модел и промени логото си

Осемнадесет месеца след смяната на собствеността на Макларън – от суверенния фонд на Бахрейн към подкрепяния от правителството на Абу Даби холдинг CYVN и сливането със стартъпа за електрически превозни средства Forseven – британският производител на суперавтомобили най-накрая обяви следващите си стратегически планове. Феновете на спортните коли може и да не са доволни, защото те включват високопроходим модел (SUV). Освен това се предвиждат 1000 нови работни места през следващите шест години и ново лого.

С инвестиция от 500 милиона паунда от акционера L’IMAD (най-голямата в историята на компанията), Макларън, под ръководството на главния изпълнителен директор Ник Колинс, ще използва средствата за модернизиране на производствения център в централата на MTC в Уокинг, както и за изграждане на нов завод за сглобяване на автомобили във Великобритания. Компанията също така ще удвои размера на производствените си площи за въглеродни влакна в Шефилд. Финансирането, необходимо за SUV модела, който се очаква до края на десетилетието, е осигурено и е независимо от този кръг на финансиране.

The thrill of sliding the Artura in the snow was pure fun! Big thanks to McLaren for organizing this fantastic event. Can’t wait for the next! pic.twitter.com/lMoYRz9a0v — Bruno Senna (@thiagozikamemo2) September 20, 2026

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За първи път Макларън ще проектира и произвежда собствени задвижващи системи, като вече са одобрени два нови хибридни двигателя и трансмисии. Те включват V8 двигател и шестстепенна механична скоростна кутия, които бяха представени в концептуалния автомобил McL 6GT, показан на автомобилната седмица в Монтерей миналия месец. В момента двигателите на Макларън се проектират и разработват вътрешно, но се произвеждат от външна компания – Ricardo.

Според Макларън, обновените производствени линии и новите задвижващи системи ще позволят изграждането на „пълно портфолио около суперавтомобила – целенасочено и внимателно сегментирано“. Това означава, че те ще надградят създаденото при суперавтомобила 750С и хиперколата W1, но с ангажимент за навлизане в нови категории. Засега обаче е потвърден за производство само проектът за SUV, който се обсъжда от поне пет години.

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Urus на Ламборгини и DBX на Астън Мартин бяха посочени като ключови конкуренти, към които Макларън ще се насочи със своя нов хибриден SUV. Главният оперативен директор Майкъл Строън посочи, че Purosangue на Ферари няма да бъде смятан за конкурент.

За техническите детайли на SUV модела на Макларън ще трябва да почакаме, като Строън потвърди единствено, че той ще използва карбоново шаси и ще се придържа към философията на Макларън за производството на автомобили с възможно най-ниско съотношение мощност към тегло. Бъдещите версии може да бъдат изцяло електрически, но това ще изисква допълнителна разработка и промени в дизайна на платформата.

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Други обсъждани, спрягани и предлагани проекти включват GT автомобил с предно разположен двигател, GT-купе с четири врати и модел, позициониран под Artura. Вероятността всички те да видят бял свят е малка. Говори се, че Астън Мартин е похарчил 300 милиона паунда за разработването и пускането на пазара на DBX, а Макларън ще се нуждае от двойно повече, ако иска да направи нещо повече от обновяване на настоящите си модели и да представи повече от един от тези изцяло нови автомобили.

Заместникът на Artura, който беше показан за първи път на клиенти и пресата през декември 2019 г., преди най-накрая да бъде пуснат на пазара през 2022 г. от втори опит, наближава седмата си годишнина. Моделът 750С, макар и все още изключително конкурентен и един от най-вълнуващите суперавтомобили на пазара, наближава четвъртата си годишнина и е базиран до голяма степен на 720С, който ще отбележи 10-годишнината си през 2027 г. GTS пък води началото си от гореспоменатия 720С и се очаква да бъде първият, който ще напусне гамата на Макларън, най-рано през пролетта на 2027 г.

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Начело на визията на новото семейство автомобили на Макларън ще бъде наскоро назначеният главен дизайнер Кемал Чурич, който е отговорен за концепцията McL 6GT, предвидена за производство в лимитирана серия през 2028 г. Той ще поеме отговорността за екстериорния, интериорния, цветовия и дигиталния дизайн от новото творческо студио на компанията в Бистър. Новоназначеният главен творчески директор Дейвид Удхаус, който се присъедини от Нисан Америка по-рано тази година, където заемаше поста вицепрезидент по дизайна, ще осигури творческата визия във всички аспекти на марката.

McL 6GT celebrates a form of driving connection that is increasingly rare: tactile, analogue, and deeply mechanical.



Explore the key design and engineering highlights of McL 6GT, revealing the details, craftsmanship and driver-focused philosophy that connect McLaren's legacy… pic.twitter.com/0xytZeJpem — McLaren Automotive (@McLarenAuto) August 20, 2026

Част от новата стратегия за визията на Макларън е и новото лого, представено за първи път при McL 6GT, както и някои промени в емблематичния мотив Speedtail на Макларън. Буквата „с“ в Макларън е леко повдигната и под нея е добавена линия – за любителите на типографията, шрифтът се нарича McLaren Sans. Да се надяваме, че това не е знак за начина, по който ще бъдат изразходвани така необходимите средства от инвеститорите. Може да очаквате и по-голямо присъствие на тъмносиния цвят в идентичността на Макларън Аутомотив, докато папая оранжевото остава изборът на състезателния отбор.

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Новата продуктова стратегия на Макларън, повече за която ще бъде разкрито през следващите месеци, вероятно ще разчита в голяма степен на технологията за шасита iStream на Гордън Мъри, която беше придобита от CYVN през 2023 г.

Компанията вече е инвестирала в своята база в Бистър, който преди беше оперативен център на Forseven, както и в ново съоръжение за разработка на автомобили, базирано в комплекса MIRA в Мидландс. За да подкрепи това разширяване, Макларън ще създаде най-малко 1000 нови работни места до 2032 г., които ще включват както постоянни служители, така и персонал от агенции. Очаква се да бъдат открити и до 3000 допълнителни позиции по веригата на доставчиците на компанията. Към момента Макларън има около 2500 служители във Великобритания.

Introducing the first McLaren concept of its kind, the McL 6GT.



A contemporary realisation of Bruce McLaren's original road car vision, the McL 6GT embodies the pioneering spirit that continues to shape McLaren today.



Register your interest: https://t.co/thRPaFMzAT… pic.twitter.com/MZbri4qNls — McLaren Automotive (@McLarenAuto) August 14, 2026

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