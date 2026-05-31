Фернандо Алонсо показа още едно бижу от автомобилната си колекция

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо демонстрира по улиците на Монте Карло още един супер автомобил от богатата си колекция.
Този път звездата на Астън Мартин се появи зад волана на редкия Порше 918 Spyder. Моделът беше лансиран през 2013 година, задвижва се от разположен пред задния мост 4,6-литров V8 двигател с мощност 599 конски сили, който работни заедно с два електромотора, осигуряващи допълнителни 282 конски сили. Една от особеностите на 918 е, че е plug-in хибрид, което за 2013 беше рядкост сред топ автомобилите.
Производствената серия е от едва 918 бройки, като този модел на Порше стана първият сериен автомобил, слязъл под 7 минути за обиколка на Северната дъга на „Нюрбургринг“.
В момента пазарната оценка на 918 Spyder е между 1,8 и 3 милиона евро.
