Трето поколение на Ауди R8? Звучи като добра идея

  • 28 май 2026 | 19:36
Главният изпълнителен директор на Ауди Гернот Дьолнер е фен на V8 двигателите, които задвижват новия модел на Ламборгини – Temerario. И той намекна, че R8 може да се възроди, макар, че в момента по-скоро става въпрос за пожелателно тълкуване.

Дьолнер всъщност участва в кръгла маса, посветена на новите RS5 и Q9, чиято премиера тепърва предстои, но говори и по други теми.

Големият шеф на Ауди определи като „добра идея“ предположението, че може да има трето поколение на R8.

Моделът с дизайн на Валтер да Силва и до днес остава отличаващ се супер автомобил с впечатляващи форми и отличен двигател – първо V8, а след това и V10 при второто поколение, като тогава R8 делеше един и същи мотор с Ламборгини Gallardo и Huracan.

„За такъв двигател няма ограничения – заяви Дьолнер като се върна на темата за V8 моторите. – Temerario получава страхотен V8 мотор, който работи на 10 000 об/мин, има две турбини, направо брилянтен.“

След това Дьолнер похвали стратегията на VW Group за споделяне на платформи и акцентира върху ползите от използването на plug-in хибридни задвижващи системи при спортните и супер спортни модели. R8 споделяше платформа с модели на Ламборгини, така че тук няма нищо ново, но определено моделът не е забравен в Ауди.

