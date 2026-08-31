Люис Хамилтън се похвали с Ферари F40

Най-успешният пилот в историята на Формула 1 Люис Хамилтън се похвали с най-новата си придобивка – хиперавтомобилът на Ферари от 80-те години – F40. 7-кратният световен шампион наскоро разпродаде по-голямата част от автомобилната си колекция, но вече беше заявил, че ако трябва да си купи една кола, то това е точно F40 – един от най-ярките символи на Ферари.

„Моето собствено F40 – написа Хамилтън в социалните мрежи. – Това е колата на мечтите ми и е мечта за мен откакто се помня, като дете мечтаех да имам такава кола. Когато миналата година преминах във Ферари се погрижих да има една такава кола с мен в първия ден в Маранело. Толкова много означава тя за мен.

Lewis Hamilton now owns his own Ferrari F40. 🥹❤️



“My very own F40. This is the car of my dreams and has been for as long as I can remember. As a kid I dreamt of having one.”



“When I joined Ferrari last year I made sure to have one with me on my first day at Maranello. That's… pic.twitter.com/MNPQOOsxGg — deni (@fiagirly) August 31, 2026

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„Тези автомобили са произведения на изкуството и са невероятно редки, така че когато открих тази кола, покрита с прах, след като е седяла в гараж над 30 години, знаех, че трябва да я взема.

Какво казаха пилотите на Ферари за противоречивия Luce?

„Първо в Маранело, където инженерите и механиците във фабриката работиха седмици наред, за да я съживят. Огромно благодаря на всички, които участваха в този проект. За мен това е сбъдната мечта. Нямам търпение да споделя още много по тази тема с всички вас. Очаквайте…“

Lewis Hamilton got his very own Ferrari F40 and it has a 44 engraved in it. 🥹 pic.twitter.com/VoACiIkcYq — deni (@fiagirly) August 31, 2026

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