Люис Хамилтън се похвали с Ферари F40

Най-успешният пилот в историята на Формула 1 Люис Хамилтън се похвали с най-новата си придобивка – хиперавтомобилът на Ферари от 80-те години – F40. 7-кратният световен шампион наскоро разпродаде по-голямата част от автомобилната си колекция, но вече беше заявил, че ако трябва да си купи една кола, то това е точно F40 – един от най-ярките символи на Ферари.
„Моето собствено F40 – написа Хамилтън в социалните мрежи. – Това е колата на мечтите ми и е мечта за мен откакто се помня, като дете мечтаех да имам такава кола. Когато миналата година преминах във Ферари се погрижих да има една такава кола с мен в първия ден в Маранело. Толкова много означава тя за мен.
Антъни Хамилтън продава на търг колекцията си от класически автомобили за 3 милиона паунда
„Тези автомобили са произведения на изкуството и са невероятно редки, така че когато открих тази кола, покрита с прах, след като е седяла в гараж над 30 години, знаех, че трябва да я взема.
Какво казаха пилотите на Ферари за противоречивия Luce?
„Първо в Маранело, където инженерите и механиците във фабриката работиха седмици наред, за да я съживят. Огромно благодаря на всички, които участваха в този проект. За мен това е сбъдната мечта. Нямам търпение да споделя още много по тази тема с всички вас. Очаквайте…“