Педро Акоста: Искам да победя Марк Маркес със същия мотор

Педро Акоста е заявил пред КТМ, че преминаването му в Дукати е свързано с желанието му да предизвика Марк Маркес с еднакъв мотоциклет, а не да търси отбор с по-големи финансови оферти.

Изпълнителният директор на КТМ, Готфрид Ноймайстер, разкри, че лично се е опитал да убеди Педро Акоста да остане при австрийския производител за сезон 2027 в MotoGP. Младият испанец обаче е дал да се разбере, че не става въпрос за пари, а за възможността да се изправи срещу легендата Марк Маркес със същата техника.

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„Не е тайна, а и самият Акоста би ви казал същото, че аз лично се опитах да го убедя да остане“, заяви Ноймайстер след триумфа на „Ред Бул Ринг“.

„Все още настръхвам, защото той ми каза: „Готфрид, не става въпрос за милион повече или по-малко. Виждаме пилоти, които в началото на сезона са на най-добрия мотор, а подписват с други само заради парите. За мен това не е състезателен дух.“

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„Той просто каза: „Аз съм испанец. Дори и вие да имате по-добър мотор с 850-кубиковия двигател и аз да печеля с него, искам да победя Марк със същия мотор.“

„След това, разбирате, оставаш обезоръжен... Това е толкова велик характер и винаги ще изпитвам най-добри чувства, когато го видя. Ще се борим заедно до последния ден.“

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Акоста подписа двугодишен договор, за да се присъедини към седемкратния шампион в MotoGP Марк Маркес в заводския отбор на Дукати за новата ера с 850-кубикови двигатели и гуми Пирели.

Като пилот на КТМ още от Мото3, Акоста поднесе ранен прощален подарък на австрийците, като спечели първата си победа в Кралския клас на домашната им писта „Ред Бул Ринг“ – първи триумф за КТМ от 2022 г. насам. В момента Акоста е четвърти в световния шампионат.

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Снимки: Gettyimages