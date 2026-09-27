От Алпин отново осъдиха онлайн тормоза от феновете на Франко Колапинто

За пореден път отборът на Алпин беше принуден да излезе с позиция и да осъди онлайн тормозът, на който феновете на Франко Колапинто подлагат съперници на аржентинеца и други членове на падока на Формула 1.

Повод за последните нападки станаха критиките, които бяха отправени по адрес на Колапинто заради инцидента, който той предизвика по време на вчерашната Гран При на Азербайджан. В случая вината беше изцяло на аржентинеца, който не прецени правилно спирането за първия завой при първия рестарт и отнесе съотборника си Пиер Гасли и Ландо Норис.

По-късно световният шампион Норис се изказа доста негативно по адрес на Колапинто и дори призова на аржентинеца да му бъде забранено да участва в едно състезание. Разбира се, тези думи на британеца не се харесаха на феновете на Колапинто, които започнаха да го атакуват, а към тях се присъедини и външният министър на Аржентина Пабло Кирно.

Външният министър на Аржентина се подигра на Ландо Норис след коментара на шампиона

От Алпин строго осъдиха тези нападки и призоваха за повече разбиране и уважение в света на Формула 1.

„Като отбор, ние намираме за нужно отново да говорим за омразата и онлайн тормоза след Гран При на Азербайджан. Насочени не само към един от нашите пилоти, но и към други членове на общността на Формула 1, включително наши съперници, които уважаваме, на които се възхищаваме и с които изпитваме удоволствие да се състезаваме. Случват се грешки, когато се състезаваме на лимита и независимо от резултата или изхода, никой не трябва да е обект на обидни коментари.



„Осъждането на онлайн насилието не е насочено към една фенска маса или поддръжници на един отбор или пилот, това е универсално нещо, на което трябва да се обърне внимание и трябва да бъде припознато от всички фенове на спорта. Както и преди сме казвали, ние строго осъждаме реакциите на част от феновете и заставаме в солидарност с Формула 1, ФИА и останалите отбори в опита да ги изкореним. В последните състезания това стана регулярно явление и то не може да бъде подкрепяно.



„Като горд участник и заинтересована страна в спорта, ние знаем, че носим отговорност да говорим за тези неща и да помогнем в търсенето на решение. Ще продължим да работим с промоутъра и притежател на правата на шампионата и с ръководния орган, за да намерим начин да се преборим с онлайн насилието, окуражавайки здравословните спортни съперничества, с които Формула 1 е известна и я правят специална“, написаха от Алпин по повод нападките към Норис и не само.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages