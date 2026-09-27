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Хорнър припомни, че Марко е имал колебания за Верстапен

  • 27 сеп 2026 | 15:59
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Бившият шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър продължава с агресивната кампания за популяризиране на книгата му, която ще излезе на пазара във Великобритания през октомври.

В книгата Хорнър критикува стила на управление на Марко, като го описва като дразнещ и ненадежден. Все пак, Хорнър признава ролята на Хелмут за развитието на кариерата му, като отбелязва, че Марко го е препоръчал на покойния съосновател на Ред Бул Дитрих Матешиц.

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„Ако върнем часовника назад, той ми даде шанс. Видя нещо в мен, което му е харесало и ме заведе при Дитрих“, обясни Хорнър, като цитира откъс от книгата.

Но веднага след това уточни, че отношенията им са се променили, особено след смъртта на Матешиц.

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„Към края, особено след като Дитрих почина, той вече не изпълняваше никаква функция. Мисля, че той винаги е гледал на мен като на негово протеже. А аз сериозно надхвърлих тази роля“, допълни Кристиан, който беше уволнен от Ред Бул миналата година.

И накрая, Хорнър припомни и колебанията на Марко да привлече Макс Верстапен, тъй като баща му Йос е бил „кошмарен“.

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„Точните думи на Хелмут бяха: „Този не ни трябва“ - припомни си Хорнър. - Двамата с него имахме различен стил на управление. Но усещах, че накрая аз винаги трябва да се оправям с проблемите. Знаем, че не всеки ме харесва. Невъзможно е всички да те харесват.“

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Снимки: Gettyimages

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