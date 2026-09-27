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Леклер: Макларън и Ред Бул направиха крачка напред, ние – не

  • 27 сеп 2026 | 16:28
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Ферари преживя трудна Гран при на Азербайджан, след като другите отбори във Формула 1 представиха значителни подобрения по колите си в Баку.

Ред Бул вече има ясно предимство пред Ферари по отношение на представянето на шасито, а при Макларън също има значително подобрение. Това е мнението на Шарл Леклер след Гран при на Азербайджан във Формула 1.

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Двата отбора представиха в Баку сериозни пакети с подобрения, фокусирани върху страничните кутии, пода и дифузьора. Пакетът на Макларън включваше също ревизиран капак на двигателя, задно окачване и задно крило, докато този на Ред Бул имаше нови огледала и ореол. Междувременно Ферари запази болида си непроменен.

Леклер успя да си осигури място на първа редица на стартовата решетка, като изпревари Оскар Пиастри от Макларън с 0,001 секунди и Исак Хаджар от Ред Бул с 0,137 секунди в третата част на квалификацията. Въпреки това Шарл изостана до далечното пето място още до четвъртата обиколка. Той завърши четвърти благодарение на късна грешка на Пиастри, който влезе твърде дълбоко в първи завой, и на факта, че Кими Антонели си пробиваше път напред, след като стартира 16-и заради катастрофа в квалификацията.

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„За нас беше малко скучно състезание - заяви Леклер. - За съжаление, имахме лош старт, което вероятно беше единственото нещо, което можехме да направим много по-добре. След това просто нямахме темпо. В сравнение с Ред Бул беше много трудно да се защитаваме, защото на правите сме твърде бавни.“

„Двата болида на Ред Бул бяха твърде бързи, а очевидно и Джордж Ръсел беше твърде силен.“

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Съотборникът му Люис Хамилтън не беше толкова словоохотлив относно липсата на скорост на Ферари. На въпрос дали Скудерията вече разполага с четвъртия по бързина болид, седемкратният световен шампион отговори: „Какво е значението на това?“

Въпреки че Льоклер не смята, че пистата в Баку подхожда на Ферари, 28-годишният пилот вярва, че липсата на представяне на SF-26 този уикенд – въпреки че отново използва задвижващата система ADUO2 в болид №16 – се дължи на подобренията на съперниците.

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„Макларън и Ред Бул направиха крачка напред с подобренията, които използваха - каза той. - Те напреднаха напоследък, направиха стъпка напред, която ние не направихме. И трябва да реагираме, защото ако загубим темпо сега, ще бъде много трудно да го наваксаме. Така че се надявам да можем да реагираме много скоро.“

Развитието очевидно е ограничено от тавана на бюджета и рестрикциите за аеродинамични тестове, но Ферари има „няколко неща, които предстоят“, намекна Леклер.

„Дали ще е достатъчно, за да затворим разликата, без да знаем какво подготвят и другите, е друг въпрос - добави той. - Но със сигурност имаме няколко неща, които би трябвало да ни помогнат да направим няколко крачки напред.“

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Снимки: Gettyimages

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