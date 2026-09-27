Естебан Окон се бори да остане във Формула 1: Аз съм един от най-добрите!

Естебан Окон отново изтъкна качествата си, за да остане във Формула 1 и през следващия сезон, въпреки че позицията му в Хаас изглежда все по-несигурна.

Френският пилот твърдо защити мястото си в спорта, настоявайки, че е „един от най-добрите“, след като бъдещето му за 2027 г. беше поставено под сериозно съмнение.

0.03 seconds... the gap between Lindblad and Ocon on the line 🤯#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/EyxTrVsRyT — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

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Смята се, че Окон вече е бил информиран, че няма да продължи с Хаас през следващия сезон. Американският отбор активно оценява алтернативи, включително Рафаел Камара от Формула 2, който е част от програмата за развитие на млади пилоти на Ферари и се очертава като фаворит за партньор на Оливър Беарман.

По време на уикенда за Гран при на Азербайджан френският пилот публично потвърди ситуацията и разкри, че няма договор за следващата година.

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Шефът на отбора на Хаас, Аяо Комацу, омаловажи твърденията, че решението вече е взето, като заяви, че просто е изтекла опция в договора на Окон, без да е постигнато споразумение.

„Всеки пилот има клауза в определен момент от годината за решение относно опция. Това просто означава, че все още не сме взели решение по тази опция, но това беше преди доста време, така че ситуацията му не се е променила особено - каза Комацу. - Все още се опитваме да финализираме какво ще правим догодина.“

Въпреки това, осмото място в Баку, една позиция пред Беарман, даде на Окон нови аргументи в негова защита.

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„Мога да кажа: „Заслужавам това“, а не всички останали глупости“, заяви Окон пред медиите в Баку.

„Състезавал съм се с всички на пистата и винаги съм бил наравно с тях - заяви Окон. - Побеждавал съм във всеки шампионат, в който съм се състезавал. Печелил съм състезания във Формула Рено. Печелил съм шампионати по картинг. Спечелих Формула 3. Спечелих GP3.“

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„Състезавах се в топ 10 в DTM през половината сезон. Печелил съм във Формула 1. Мога да го направя.“

„Аз съм един от най-добрите и не се страхувам да го кажа.“

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Снимки: Gettyimages