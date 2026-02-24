Ламборгини се отказа от първия си електрически модел

Почти три години след като Ламборгини надникна в бъдещето с концепта Lanzador, който трябваше да е изцяло електрически, експериментът приключи преди моделът да е стигнал до пазара. Решаваща за съдбата му се оказа информацията, че клиентите на италианската марка, които залагат на скъпите супер спортни автомобили не се изкушават от модели без двигател с вътрешно горене.

В края на 2024 лансирането на Lanzador беше преместено от 2028 за 2029, а сега главният изпълнителен директор на Ламборгини Щефан Винкелхок призна пред The Sunday Times, че целевата аудитория на марката има забележително скромно желание да направи прехода към електромобилите. Той дори уточни, че тези клиенти – настоящи и потенциални имат интерес, „близък до нулата“, когато говорим за коли без характерните за марката V8 или V12 двигатели.

Lamborghini, stop alle auto elettriche: «Non c'è mercato, i clienti vogliono motori V8 e V12» https://t.co/x4aCIegoQm — Corriere della Sera (@Corriere) February 24, 2026

Винкелхок потвърди, че в Ламборгини са имали нужда от повече от една година, за да решат съдбата на Lanzador и изводът е показателен. Според него, инвестициите в електромобили ще са „скъпо хоби“, което осигурява скромна възвръщаемост.

Все пак, италианската марка, която е собственост на Ауди, не се отказва от Lanzador. Моделът ще дебютира като plug-in хибрид и ще излезе на пазара преди края на настоящото десетилетие. Също така, следващото поколение на SUV модела Urus също няма да е електромобил и ще си остане plug-in хибрид. Винкелхок призна, че Ламборгини не може да поеме риска да пусне електрически Urus на пазара и да загуби продажбите на модела.

