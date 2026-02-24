Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ламборгини се отказа от първия си електрически модел

Ламборгини се отказа от първия си електрически модел

  • 24 фев 2026 | 20:23
  • 421
  • 0
Ламборгини се отказа от първия си електрически модел

Почти три години след като Ламборгини надникна в бъдещето с концепта Lanzador, който трябваше да е изцяло електрически, експериментът приключи преди моделът да е стигнал до пазара. Решаваща за съдбата му се оказа информацията, че клиентите на италианската марка, които залагат на скъпите супер спортни автомобили не се изкушават от модели без двигател с вътрешно горене.

В края на 2024 лансирането на Lanzador беше преместено от 2028 за 2029, а сега главният изпълнителен директор на Ламборгини Щефан Винкелхок призна пред The Sunday Times, че целевата аудитория на марката има забележително скромно желание да направи прехода към електромобилите. Той дори уточни, че тези клиенти – настоящи и потенциални имат интерес, „близък до нулата“, когато говорим за коли без характерните за марката V8 или V12 двигатели.

Винкелхок потвърди, че в Ламборгини са имали нужда от повече от една година, за да решат съдбата на Lanzador и изводът е показателен. Според него, инвестициите в електромобили ще са „скъпо хоби“, което осигурява скромна възвръщаемост.

V12 двигател за някогашната легенда De Tomaso
V12 двигател за някогашната легенда De Tomaso

Все пак, италианската марка, която е собственост на Ауди, не се отказва от Lanzador. Моделът ще дебютира като plug-in хибрид и ще излезе на пазара преди края на настоящото десетилетие. Също така, следващото поколение на SUV модела Urus също няма да е електромобил и ще си остане plug-in хибрид. Винкелхок призна, че Ламборгини не може да поеме риска да пусне електрически Urus на пазара и да загуби продажбите на модела.

Дизайнер възроди легендата Ламборгини Miura
Дизайнер възроди легендата Ламборгини Miura
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Хорнър обвини доктор Марко за уволнението си

Хорнър обвини доктор Марко за уволнението си

  • 24 фев 2026 | 15:13
  • 1806
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 24 фев 2026 | 14:28
  • 566
  • 0
Справи ли се Ред Бул с най-големия си технически проблем?

Справи ли се Ред Бул с най-големия си технически проблем?

  • 24 фев 2026 | 14:13
  • 3077
  • 0
MotoGP въвежда минимална заплата за пилотите от 2027

MotoGP въвежда минимална заплата за пилотите от 2027

  • 24 фев 2026 | 13:59
  • 947
  • 0
Кадилак е похарчил 1 милиард долара, за да стартира във Формула 1

Кадилак е похарчил 1 милиард долара, за да стартира във Формула 1

  • 24 фев 2026 | 13:56
  • 1429
  • 1
Ето кой пилот ще стартира сезона във Формула 1 с най-много наказателни точки

Ето кой пилот ще стартира сезона във Формула 1 с най-много наказателни точки

  • 24 фев 2026 | 13:50
  • 2420
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

  • 24 фев 2026 | 20:26
  • 14750
  • 60
Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

  • 24 фев 2026 | 20:29
  • 63653
  • 82
Хеттрик на Сьорлот в ранния реванш в Шампионската лига, следете тук

Хеттрик на Сьорлот в ранния реванш в Шампионската лига, следете тук

  • 24 фев 2026 | 19:41
  • 31995
  • 6
Съставите на Интер и Бодьо/Глимт: Киву със само две промени

Съставите на Интер и Бодьо/Глимт: Киву със само две промени

  • 24 фев 2026 | 20:46
  • 832
  • 2
Янтра прегази Етър в Габрово

Янтра прегази Етър в Габрово

  • 24 фев 2026 | 19:22
  • 12819
  • 11
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 15694
  • 21