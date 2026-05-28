Какво казаха пилотите на Ферари за противоречивия Luce?

Двамата пилоти на Ферари във Формула 1 Шарл Леклер и Люис Хамилтън бяха тези, които тази седмица вдигнаха покривалото на първия електрически модел в историята на марката - Luce. Противоречивият дизайн на автомобила провокира много остри реакции срещу него, а от Ферари решиха да подкрепят новото си творение и попитаха Леклер и Хамилтън какво мислят за Luce.

“Много футуристичен модел - обясни Шарл. - Това е напълно в стила на Ферари - да гледа напред в бъдещето и да залага на иновациите.”

7-кратният световен шампион Хамилтън избра по-различна гледна точка.

“Luce е истинско Ферари - заяви Люис. - Реализирането на мощността е страхотно. Чувстваш се близо до центъра на тежестта на колата през цялото време, дори когато минаваш през завои.”

Разбира се, видеото с обясненията на двамата пилоти на Скудерията е внимателно подготвено в Маранело маркетингово упражнение, но в Маранело са наясно с най-различните реакции, които предизвиква Luce.

“Когато представим колата, ще има невероятна дискусия - заявява в същото видео маркетинг шефът на Ферари Емануеле Карано. - Ще има такива, на които колата страхотно много ще им хареса и такива, които ще я намразят.”

