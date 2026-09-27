Ди Мария вдигна Суперкупата на Аржентина и вече има 15 гола в различни финали

Анхел ди Мария стигна впечатляващите 15 гола във финали в кариерата си, след като реализира два пъти при успеха на Росарио Сентрал с 3:1 над Естудиантес (Ла Плата) в спора за Международната суперкупа на Аржентина. Статистиката бе извадена от TNT Sports Argentina и потвърждава реномето на 38-годишния аржентинец като футболист, който се появява именно в най-важните мачове.

Финалът на стадион „Мадре де Сиудадес“ в Сантяго дел Естеро започна по възможно най-лошия начин за тима от Росарио. Само 51 секунди бяха достатъчни на Алексис Кастро да даде аванс на „Пинча“, но оттам нататък мачът смени посоката си и това се дължеше преди всичко на капитана на домакините. В 23-ата минута Ди Мария изпълни пряк свободен удар от границата на наказателното поле, прехвърли стената с ляв крак и прати топката в горния ъгъл на вратата, пазена от Фернандо Муслера. В добавеното време на първата част ветеранът застана и зад дузпа, отсъдена след намеса на ВАР, и оформи пълния обрат. В последната атака на срещата Хулиан Фернандес затвърди успеха с гол след бърза контра, след като Муслера бе отишъл в чуждото поле при корнер.

Ето как се разпределят 15-те попадения на Ди Мария във финали:

Олимпийски игри – 1

Суперкупа на Испания – 1

Купа на Краля – 1

Купа на Лигата на Франция – 3

Суперкупа на Франция – 3

Копа Америка – 1

Финалисима – 1

Световно първенство – 1

Суперкупа на Португалия – 1

Международна суперкупа – 2

Впечатление прави, че в списъка присъстват и трите трофея, които оформиха най-успешния период в историята на аржентинския национален отбор. Ди Мария се разписа във финала за Копа Америка, в Финалисимата срещу Италия и в срещата за световната титла срещу Франция, а към тях добавя и попадението при олимпийския триумф в Пекин още през 2008 година.

За Росарио Сентрал това е 14-ият трофей в историята на клуба, а Международната суперкупа се провежда едва от 2023 година насам. В първото издание Расинг надви Бока Хуниорс с 2:1 в Обединените арабски емирства, а през юли 2025 година Велес Сарсфийлд се наложи с 2:0 отново над Естудиантес.

Краят на двубоя обаче бе помрачен от сериозен скандал. Мачът завърши с меле между футболистите на двата отбора, а президентът на Естудиантес Хуан Себастиан Верон влезе на терена и още по време на срещата публикува остро послание в социалните мрежи, в което обвини организаторите в неуважение към феновете.

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