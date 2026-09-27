Лудост в името на една легенда! Билетите за прощалния мач на Меси свършиха за два часа

Едно паметно сбогуване в световния футбол наближава. След по-малко от десет дни на 6 октомври (вторник) легендата Лионел Меси ще изиграе последния си мач с националната фланелка на Аржентина в контролата на "албиселесте" срещу Бенин.

Двубоят ще се изиграе на митичния стадион "Монументал" в Буенос Айрес, а който желае да посети паметното събитие, вече има шанс, граничещ с чудото, или трябва да плати много солена сума на черния пазар.

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TNT Sports съобщава, че пропуските за мача са били изчерпани за по-малко от два часа. Медията пише, че футболните фанатици буквално са "погълнали" билетите, като те определено ще присъстват на нещо историческо.

То ще отбележи буквално края на една епоха в аржентинския футбол, като това определение тук не е просто метафора. Меси ще остави зад гърба си 21-годишна кариера за националния отбор на Аржентина. Той дебютира през 2005 година и със своите 207 мача се превърна в рекордьор като национален състезател, а 125 гола по-късно той е и ненадминат във вечната ранглиста на голмайсторите на трикратните световни шампиони.

¡TODO AGOTADO PARA EL ÚLTIMO PARTIDO DEL 10! 🇦🇷🎟️



En menos de 2 horas, los fanáticos arrasaron con los tickets para la despedida de LIONEL MESSI de la SELECCIÓN ARGENTINA y el Monumental lucirá lleno en el amistoso contra Benín.



🔟 Será el próximo 6 de octubre y el capitán dirá… pic.twitter.com/wGMbtTBsNo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 24, 2026

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