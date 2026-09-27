САЩ и Канада се справиха с Перу и Чили, а Мексико направи реми с Колмбия

Воденият от аржентинския селекционер Маурисио Почетино тим на САЩ се наложи над Перу с 4:1 като домакин в контролна среща, играна в Орландо, Флорида.

Американският състав поведе чрез Джъстин Елис след асистенция на Джовани Рейна още в четвъртата минута, а в 15-ата Джанлука Лападула изравни за Перу. След почивката домакините имаха превъзходство, като Малик Тилман се разписа за 2:1 в 66-ата минута от дузпа. Джулиан Хол увеличи преднината на Съединените щати на 3:1 само шест минути по-късно, а Себастиан Берхалтер оформи крайното 4:1 в 90-ата минута на двубоя.

A WINNING START TO A NEW CYCLE! 🇺🇸 pic.twitter.com/s6CM4L7Nch — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 26, 2026

Съставът на САЩ за контролата в Орландо беше доста различен - много ветерани като Кристиан Пулишич, Фоларин Балогун и Уестън Маккени не бяха повикани за сметка на редица нови играчи, включително нападателя Кавън Съливан и защитника Пейтън Милър, които започнаха като титуляри при дебюта си за националния отбор. Те бяха сред общо 11 дебютанти, осем от които - тийнейджъри. На 16 години и 363 дни Съливан стана вторият най-млад футболист, започвал като титуляр за националния тим на САЩ, след Майк Сливински през 1991-а.

В Балтимор футболистите на Мексико и Колумбия завършиха при равенство 1:1 също в приятелски мач. Луис Суарес реализира за гостите в деветата минута, а попадението за мексиканския тим бе дело на Хилберто Мора в 62-ата.

¡Termina el partido en Baltimore! ⚽



Con golazo de Gilberto Mora, igualamos ante Colombia en el inicio del camino al 2030.



¡Esto apenas empieza y queda mucho por recorrer! 👊@ATTMx pic.twitter.com/6AIavTEuMs — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 27, 2026

Канада победи Чили с 1:0 като домакин в Торонто в друга проверка по време на международната пауза за мачове на националните отбори. Автор на единствения гол в мача бе Джонатан Дейвид, който се разписа в 12-ата минута. Чили завърши двубоя с двама играчи по-малко, след като Лукас Сепеда получи директен червен картон в 35-ата минута, а в 50-ата и Габриел Суазо бе изгонен заради втори жълт и съответно червен картон.

A winning start to the window 👊



We go again next week in Montréal vs. Peru!



🇨🇦 🇨🇱 #CANMNT pic.twitter.com/q26qZaIZOB — CANMNT (@CANMNT_Official) September 27, 2026

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Снимки: Gettyimages