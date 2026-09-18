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16-годишен талант получи повиквателна за мачовете на САЩ

  • 18 сеп 2026 | 11:32
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16-годишен талант получи повиквателна за мачовете на САЩ

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино обяви състава си за предстоящите контроли с Перу (26 септември), Чили (30 септември), Мексико (4 октомври) и Канада (7 октомври).

В групата на американците за четирите мача попаднаха 28 играчи, от които цели 12 са пълни дебютанти. Най-любопитно е включването на 16-годишното крило на Филаделфия Юниън Кавън Съливан. Младият талант е в страхотна форма с шест гола и четири асистенции в последните си седем двубоя. Предполага се, че щом навърши 18 години, той ще подпише с Манчестър Сити. Останалите новобранци в състава на Почетино са на възраст между 17 и 21 години, с изключение на 25-годишния Браян Шуейк, а именно Матис Алберт, Коул Кемпбъл, Джъстин Елис, Завиер Гозо, Джулиан Хол, Адри Мехмети, Пейтън Милър, Нийл Пиер, Бруклин Рейнс и Франки Уестфийлд.

Този път повиквателните не са получили някои от звездите на тима: Кристиан Пулишич, Уестън Маккени и Фоларин Балогун, тъй като тримата не са в достатъчно добра кондиция и почти не са играли от началото на сезона. За сметка на това, в тима се завръщат трима играчи, които бяха пренебрегнати за Мондиал 2026: Диего Кочен, Джордж Кемпбъл и Юнус Муса.

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Снимки: Gettyimages

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