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Алфонсо Дейвис пропуска мачовете на Канада заради меден месец

  • 17 сеп 2026 | 01:00
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Алфонсо Дейвис пропуска мачовете на Канада заради меден месец

Капитанът на канадския национален отбор Алфонсо Дейвис няма да вземе участие в предстоящите срещи на тима, тъй като ще бъде на меден месец. Новината беше потвърдена от изпълнителния директор на Байерн Мюнхен Ян-Кристиан Дреезен.

Дреезен определи решението на Канадската футболна асоциация като „много човешки жест“.

„Това беше много човешки жест от страна на Канадската футболна асоциация да разрешат на Фонзи да не лети обратно до Канада, за да играе в техните мачове. Вместо това той ще може да отиде на меден месец“, заяви шефът на баварския клуб.

Причината за отсъствието на Дейвис е натовареният му летен график. Участието на Канада на световното първенство и последвалата подготовка на Байерн за новия сезон не са му позволили да отиде на почивка със съпругата си по-рано.

В края на септември и началото на октомври „кленовите листа“ ще играят приятелски срещи срещу Чили, Перу и САЩ. Очаква се левият защитник да се завърне в състава на Канада за мачовете през ноември.

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Снимки: Gettyimages

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