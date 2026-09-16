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Колумбийската легенда Хамес Родригес сложи край на кариерата си в националния отбор

  • 16 сеп 2026 | 11:04
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Колумбийската легенда Хамес Родригес се оттегли от международния футбол след 131 мача с националния отбор. 35-годишният играч записа официалния си дебют през 2011г. и бе дълго време капитан на отбора, за който отбеляза 31 гола и изведе на три световни първенства.

"Благодаря ви за всичко - за радостните моменти, за сълзите и за мечтите, които споделихме. Да защитавам цветовете на Колумбия бе най-голямата чест в живота ми", каза той във видео обръщение в социалните мрежи.

Хамес е играчът с най-много голове за родината си в световни квалификации - 14, както и най-много асистенции в историята на националния отбор - 43. Той е и вторият по попадения в цялата история на Колумбия - единствено след Радамел Фалкао, който има 36.

Най-славните моменти за Родригес бяха на Световното първенство през 2014 в Бразилия, когато отбеляза шест попадения, спечели "Златната обувка" и изведе отбора до 1/4-финалите. Неговото попадение с воле срещу Уругвай в елиминациите спечели наградата "Пушкаш" на ФИФА за най-красив гол през годината.

През миналата седмица Родригес подписа с Атлетико Насионал и ще остане в отбора до месец юни. Върхът в неговата клубна кариера бе престоят му в Реал Мадрид, с който спечели по две титли в Ла Лига и Шампионската лига. Той е играл също така за Байерн (Мюнхен) и Евертън.

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