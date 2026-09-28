Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Звезда от Евролигата тъкмо пристигна в НБА, но може да не остане в новия си тим

  • 28 сеп 2026 | 13:01
  • 407
  • 0
Звезда от Евролигата тъкмо пристигна в НБА, но може да не остане в новия си тим

Ръководството на Далас Маверикс е изправено пред сериозна дилема в опитите си да намери място в състава за ветерана Дуайт Пауъл. Това може да наложи раздяла чрез освобождаване или размяна с някой измежду Тарик Биберович, Маркъс Сасър или Муса Сисе.

Според информация на журналиста Марк Стейн, отборът е уверил Пауъл, който е най-дългогодишният играч в тима (от декември 2014 г.), че ще положи всички усилия да го задържи. Въпреки това намирането на свободна позиция в ростера се оказва сложна задача.

Проблемът се крие в това, че тримата играчи с най-лесно прекратими договори са именно баскетболисти, които клубът силно желае да запази: Тарик Биберович, Маркъс Сасър и Муса Сисе.

Биберович, избран под номер 56 в драфта през 2023 г., най-накрая пристигна в НБА това лято след успешен осемгодишен период в турския гранд Фенербахче. Той има за цел да се утвърди в лигата и да стане част от дългосрочните планове на тексасци.

Сасър се присъедини към Далас през юли след размяна с Детройт Пистънс. През миналия сезон той записа средно по 5,2 точки и 2 асистенции за отбора, който завърши на първо място в класирането на Източната конференция.

От своя страна, Сисе е високо ценен от Маверикс, които изравниха оферта от Ню Йорк Никс, за да го задържат. През сезон 2025/26 г. перспективният център постигна средни показатели от 4,5 точки и 5,7 борби.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

40-годишен шампион в Евролигата се завърна в Олимпиакос

40-годишен шампион в Евролигата се завърна в Олимпиакос

  • 28 сеп 2026 | 10:58
  • 699
  • 0
Как започва баскетболната история на Реал Мадрид

Как започва баскетболната история на Реал Мадрид

  • 28 сеп 2026 | 10:36
  • 1464
  • 0
Реал Мадрид идва в София с цяла армия бивши играчи от НБА

Реал Мадрид идва в София с цяла армия бивши играчи от НБА

  • 27 сеп 2026 | 16:14
  • 7553
  • 6
Благо Георгиев за идването на Реал Мадрид: Най-големите пристигат в София, аз такова нещо не изпускам

Благо Георгиев за идването на Реал Мадрид: Най-големите пристигат в София, аз такова нещо не изпускам

  • 27 сеп 2026 | 10:42
  • 23487
  • 16
Тежък удар за новака Бешикташ: Дошъл от НБА играч със счупена китка след дебюта си в Евролигата

Тежък удар за новака Бешикташ: Дошъл от НБА играч със счупена китка след дебюта си в Евролигата

  • 27 сеп 2026 | 09:30
  • 1092
  • 0
Реал Мадрид непоклатим на европейския връх - единственият клуб с двуцифрен брой трофеи

Реал Мадрид непоклатим на европейския връх - единственият клуб с двуцифрен брой трофеи

  • 27 сеп 2026 | 08:26
  • 5952
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 58910
  • 114
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 33709
  • 15
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 17905
  • 56
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 10140
  • 8
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 8303
  • 0
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 7451
  • 7