Звезда от Евролигата тъкмо пристигна в НБА, но може да не остане в новия си тим

Ръководството на Далас Маверикс е изправено пред сериозна дилема в опитите си да намери място в състава за ветерана Дуайт Пауъл. Това може да наложи раздяла чрез освобождаване или размяна с някой измежду Тарик Биберович, Маркъс Сасър или Муса Сисе.

Според информация на журналиста Марк Стейн, отборът е уверил Пауъл, който е най-дългогодишният играч в тима (от декември 2014 г.), че ще положи всички усилия да го задържи. Въпреки това намирането на свободна позиция в ростера се оказва сложна задача.

Проблемът се крие в това, че тримата играчи с най-лесно прекратими договори са именно баскетболисти, които клубът силно желае да запази: Тарик Биберович, Маркъс Сасър и Муса Сисе.

Биберович, избран под номер 56 в драфта през 2023 г., най-накрая пристигна в НБА това лято след успешен осемгодишен период в турския гранд Фенербахче. Той има за цел да се утвърди в лигата и да стане част от дългосрочните планове на тексасци.

Сасър се присъедини към Далас през юли след размяна с Детройт Пистънс. През миналия сезон той записа средно по 5,2 точки и 2 асистенции за отбора, който завърши на първо място в класирането на Източната конференция.

От своя страна, Сисе е високо ценен от Маверикс, които изравниха оферта от Ню Йорк Никс, за да го задържат. През сезон 2025/26 г. перспективният център постигна средни показатели от 4,5 точки и 5,7 борби.

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Снимки: Imago