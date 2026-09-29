Тежко гостуване за Везенков, Коди и Олимпиакос в Евролигата тази вечер

Александър Везенков, Коди Милър-Макинтайър и Олимпиакос гостуват тази вечер на Жалгирис в Каунас в интригуващ сблъсък от втория кръг на Евролигата. Двубоят в "Жалгирио Арена" започва в 20:00 часа българско време.

За действащия шампион в Евролигата това е второ поредно гостуване от началото на сезона в турнира, след като на старта се разправиха с Баскония със 106:89 във Витория-Гастейс.

Везенков се намира в отлична форма, като беше сред топиграчите на първия кръг в Евролигата, а през изминалия уикенд бе с основен принос за триумфа на Олимпиакос за Суперкупата на Гърция, като постигна дабъл-дабъл на финала с ПАОК (25 точки, 10 борби).

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Жалгирис, който се превърна в един от хитовете на миналия сезон в Евролигата, се подсили през лятото с литовския център Йонас Валанчунас, присъединил се към тима след над 1000 мача в НБА. Гардът Карсън Едуардс също подсили Жалгирис, който в първия кръг на новия сезон в Евролигата надви в Белград Цървена Звезда с 83:77.

Олимпиакос играе успешно срещу Жалгирис, като е спечелил 9 от последните си 10 мача с литовците. При последни двубой помежду им обаче Жалгирис надделява у дома с 99:94.

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Олимпиакос няма да може да разчита на Никола Милутинов, за да спре Валанчунас тази вечер, тъй като сръбският център се възстановява от травма. За Жалгирис пък извън строя е бившият гард на Олимпиакос Найджъл Уилямс, Гос, също поради контузия.

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