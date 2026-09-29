Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Тежко гостуване за Везенков, Коди и Олимпиакос в Евролигата тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:10
  • 1584
  • 0
Тежко гостуване за Везенков, Коди и Олимпиакос в Евролигата тази вечер

Александър Везенков, Коди Милър-Макинтайър и Олимпиакос гостуват тази вечер на Жалгирис в Каунас в интригуващ сблъсък от втория кръг на Евролигата. Двубоят в "Жалгирио Арена" започва в 20:00 часа българско време.

За действащия шампион в Евролигата това е второ поредно гостуване от началото на сезона в турнира, след като на старта се разправиха с Баскония със 106:89 във Витория-Гастейс.

Везенков се намира в отлична форма, като беше сред топиграчите на първия кръг в Евролигата, а през изминалия уикенд бе с основен принос за триумфа на Олимпиакос за Суперкупата на Гърция, като постигна дабъл-дабъл на финала с ПАОК (25 точки, 10 борби).

Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид
Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид

Жалгирис, който се превърна в един от хитовете на миналия сезон в Евролигата, се подсили през лятото с литовския център Йонас Валанчунас, присъединил се към тима след над 1000 мача в НБА. Гардът Карсън Едуардс също подсили Жалгирис, който в първия кръг на новия сезон в Евролигата надви в Белград Цървена Звезда с 83:77.

Олимпиакос играе успешно срещу Жалгирис, като е спечелил 9 от последните си 10 мача с литовците. При последни двубой помежду им обаче Жалгирис надделява у дома с 99:94.

Везенков и Коди Милър-Макинтайър триумфираха със Суперкупата на Гърция
Везенков и Коди Милър-Макинтайър триумфираха със Суперкупата на Гърция

Олимпиакос няма да може да разчита на Никола Милутинов, за да спре Валанчунас тази вечер, тъй като сръбският център се възстановява от травма. За Жалгирис пък извън строя е бившият гард на Олимпиакос Найджъл Уилямс, Гос, също поради контузия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Спечелете 10 двойни билета за мача Апоел - Реал Мадрид

Спечелете 10 двойни билета за мача Апоел - Реал Мадрид

  • 28 сеп 2026 | 20:17
  • 4483
  • 2
Евролигата въведе система с изкуствен интелект за определяне на съдийските наряди

Евролигата въведе система с изкуствен интелект за определяне на съдийските наряди

  • 28 сеп 2026 | 17:46
  • 1010
  • 0
От Голомеев до Везенков - българите, които блестяха срещу Реал Мадрид

От Голомеев до Везенков - българите, които блестяха срещу Реал Мадрид

  • 28 сеп 2026 | 15:17
  • 4884
  • 5
Звезда от Евролигата тъкмо пристигна в НБА, но може да не остане в новия си тим

Звезда от Евролигата тъкмо пристигна в НБА, но може да не остане в новия си тим

  • 28 сеп 2026 | 13:01
  • 1095
  • 0
Донатас Мотеюнас готов да се включи в амбициозния проект на ПАОК

Донатас Мотеюнас готов да се включи в амбициозния проект на ПАОК

  • 28 сеп 2026 | 12:00
  • 693
  • 0
40-годишен шампион в Евролигата се завърна в Олимпиакос

40-годишен шампион в Евролигата се завърна в Олимпиакос

  • 28 сеп 2026 | 10:58
  • 1240
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 3374
  • 15
Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

  • 28 сеп 2026 | 19:40
  • 19923
  • 188
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 707
  • 0
Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

  • 28 сеп 2026 | 21:34
  • 25588
  • 86
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

  • 28 сеп 2026 | 23:36
  • 29225
  • 27
Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

  • 28 сеп 2026 | 23:45
  • 21907
  • 39