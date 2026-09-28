Донатас Мотеюнас готов да се включи в амбициозния проект на ПАОК

Литовският център Донатас Мотеюнас е близо до подписване на договор с гръцкия ПАОК, който ще бъде гарантиран до края на сезон 2026-27, съобщава BasketNews, уточнявайки, че първоначално за интереса на гръцкия тим към опитния играч са обявили SDNA и Sport24.

През изминалия сезон 36-годишният литовец игра за Цървена звезда. Той започна кампания 2025/26 с договор в Монако, но в началото на октомври премина под наем в Белград.

Първоначално Мотеюнас бе привлечен с тримесечен договор заради проблемите с контузени играчи в сръбския отбор, но в крайна сметка остана в Белград до края на сезона, след като двата клуба постигнаха ново споразумение през декември.

В Евролигата центърът записа средно по 6.1 точки, 1.8 борби и 0.8 асистенции за 12.6 минути в 27 мача. В Адриатическата лига статистиката му бе 8.3 точки, 3.5 борби и 1.2 асистенции в 18 двубоя.

Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид

Мотеюнас беше избран под номер 20 в драфта на НБА през 2011 г., преди правата му да бъдат продадени на Хюстън Рокетс. Той прекара шест сезона в НБА с екипите на Рокетс, Ню Орлиънс Пеликанс и Сан Антонио Спърс, като изигра 251 мача в редовния сезон със средни показатели от 7.3 точки и 3.8 борби.

След като напусна НБА, Мотеюнас игра в Китай, преди да се завърне в европейския баскетбол с Монако през 2021 г. Той остана в "Рока Тийм" в продължение на четири сезона, преди да премине в Цървена звезда миналата година.

Ако сделката се осъществи, Мотеюнас ще бъде поредното ново попълнение в мащабното преустройство на ПАОК под ръководството на старши треньора Андреа Тринкиери. През това лято гръцкият клуб вече привлече известни имена като Джеди Осман, Ник Калатес, Наз Митру-Лонг, Маркъс Фостър, Тревър Хъджинс, Кайл Александър и други.

ПАОК е сред съперниците на българския шампион Балкан в турнира ЕвроКъп.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago