Евролигата въведе система с изкуствен интелект за определяне на съдийските наряди

Баскетболната Евролига внедри модерна технология, базирана на изкуствен интелект, чрез която ще се определят съдийските бригади за двубоите в Евролигата и ЕвроКъп.

Автоматизираната система обработва широк спектър от критерии, утвърдени от съдийския отдел на организацията. Софтуерът взема предвид ранга на реферите, графика на първенствата, натовареността, предишните им наряди, както и специфичния контекст на всеки отделен мач. На базата на тези данни платформата прилага 14 конкретни правила, обособени в три основни направления: спортно-технически показатели, управление на календара и физическото натоварване, както и осигуряване на пълна почтеност и безпристрастност.

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Тези 14 изисквания обхващат редица детайли, сред които структурата на съдийската тройка, честотата на назначенията, националността на арбитрите и ограничаването на прекомерното повторение на съдии за срещите на определени отбори.

„Технологиите ни дават възможност да издигнем процеса по определяне на нарядите на съвсем ново ниво, позволявайки ни да анализираме огромен обем от информация и да прилагаме единни стандарти към всеки мач“, коментира директорът на съдийския отдел на Евролигата Даниел Йересуело. „Нашата цел е да подпомогнем работата на арбитрите, да балансираме натовареността им през целия сезон и да гарантираме, че всеки релевантен фактор е взет под внимание при формирането на екипите“, добави той.

Нововъведението е част от дългосрочната стратегия на Евролигата за непрекъснато модернизиране на турнирите и гарантиране на прозрачност и последователност в съдийските решения. Системата вече беше приложена успешно по време на първия кръг от Евролигата, а от следващата седмица ще заработи и за откриващите двубои в ЕвроКъп.

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