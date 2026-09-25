Ръсел: Може би това е най-голямата разлика в кариерата ми

Джордж Ръсел спечели с над 0,8 секунди първото място в квалификацията за Гран При на Азербайджан.

„Определено се чувствам добре, тъй като мина доста време от предишното ми такова класиране - заяви пилотът на Мерцедес. - Това е може би най-голямата разлика, с която печеля квалификация в кариерата ми, включително и Формула 2 и Формула 3.

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„Последната ми обиколка наистина беше добра. Колата ни се представя страхотна от началото на уикенда и на писта като тази това определено ти дава увереност.

„В края направих перфектната обиколка, това е. Бях зад Хаджар, който ме изтегли на правата и това се получи добре, което ми добави може би една или две десети на на правата, така че наистина беше добре.“

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Снимки: Gettyimages