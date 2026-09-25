Леклер: Разликата с Ръсел е по-голяма от очакваното

Шарл Леклер се пребори за второто място в квалификацията в Баку днес, но призна, че разликата му с Джордж Ръсел се е оказала по-голяма от очакваното.

„Честно, мисля, че направих добра обиколка - обясни Шарл. - Люис беше на 3-4 секунди пред мен и ме издърпа, така че се получи добра обиколка. Но когато видях разликата с Джордж, осъзнах, че може би обиколката ми не е била толкова добра.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Russell quickest by an impressive eight tenths ⏱️#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/UXrbS9t0Qe — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

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„Ние сме в ролята на догонващи от началото на уикенда. Очаквахме да сме по-назад след трудния вчерашен ден, но тази сутрин имах надежда за по-добро представяне.

„Мисля, че като класиране сме там, където очаквахме, но разликата е много по-голяма от очакваното.

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„Ще видим какво ще стане утре. Максималната скорост на правите не е най-силната ни страна, но пък състезателното ни темпо в първата тренировка с повече гориво на борда беше добро, така че имам надежда.“

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Снимки: Gettyimages