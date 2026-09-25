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Пиастри: Доволен съм от третото място, нямах шанс за пола

  • 25 сеп 2026 | 17:11
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Оскар Пиастри поднесе една от големите изненади в квалификацията за Гран При на Азербайджан, след като успя да изскочи на трето място във финалната битка.

„Получи се добре. В квалификацията успяхме да намерим още темпо - обясни австралиецът. - Това не ни се случва за първи път тази година. Често изглежда, че изоставаме в тренировките и след това в квалификациите успяваме да намерим още скорост в колата.

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„За мен беше изненада да видя, че с Ландо сме първи и втори след първите бързи обиколки в третата част на квалификацията, но за съжаление, нямахме шанс срещу Джордж.

„Доволен съм от развитието на уикенда до момента, много се радвам, че отново съм в топ 3.“

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 Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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