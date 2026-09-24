Почина бившият собственик на Ливърпул Джордж Джилет

Бившият собственик на Ливърпул Джордж Джилет почина на 87-годишна възраст след битка с болестта на Алцхаймер. Американският бизнесмен, заедно със своя сънародник Том Хикс, придоби контрола над Ливърпул през март 2007 г. Двамата притежаваха гранда от Висшата лига до октомври 2010 г., когато клубът беше продаден на „Ню Ингланд Спортс Венчърс“ – компания, ръководена от Джон Хенри, която по-късно се преименува на „Фенуей Спортс Груп“.

В миналото Джилет е бил собственик и на хокейния отбор Монреал Канейдиънс, като е държал дялове и в отбора от НФЛ Маями Долфинс, както и в легендарния баскетболен тим Харлем Глоубтротърс.

„От името на цялата организация на Канейдиънс бих искал да изкажа най-дълбоките си съболезнования на семейството на Джордж“, заяви в изявление собственикът на клуба Джеф Молсън. „Джордж се потопи в общността на Монреал и беше ценен от всички в организацията. Искрено оценяваме приноса му към Монреал Канейдиънс по време на неговия престой като собственик.“

Джилет и Хикс поеха Ливърпул през 2007 г. след сделка на стойност 174 милиона паунда. Престоят им в клуба беше бурен, белязан от протести на феновете срещу тяхното управление и конфликти между мениджъра Рафаел Бенитес и американския дует. В крайна сметка тяхната ера приключи с горчив привкус три години по-късно.

След като влошиха отношенията си, те бяха принудени да продадат клуба на компанията, която по-късно стана настоящият собственик „Фенуей Спортс Груп“, за около 300 милиона паунда – сума, която те смятаха за значително по-ниска от реалната стойност на клуба.

Жилет натрупва богатството си чрез ски курорти. И докато не беше популярен в Ливърпул, собствеността му върху Монреал Канейдиънс от 2001 до 2009 г. му спечели много фенове в света на канадския хокей на лед.

Комисарят на Националната хокейна лига (НХЛ) Гари Бетман заяви: „Страстта на Джордж Джилет към Монреал Канейдиънс и ангажираността му към град Монреал бяха демонстрирани по време на неговия мандат като собственик на легендарния франчайз от 2001 до 2009 г.

Той ръководи Канейдиънс през важна глава от тяхната история, която включваше подготовката за честването на стогодишнината им, с което беше почетено богатото наследство на франчайза и неговото основополагащо място в нашата игра.

Джордж беше приятел, на чиято компания винаги съм се наслаждавал, чиито съвети бяха мъдри и чиято енергия беше заразителна. Неговият принос към света на хокея остави трайна следа и наследството му ще продължи да се усеща в играта години напред. Националната хокейна лига изпраща своите сърдечни съболезнования на неговото семейство и многобройни приятели.“

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Снимки: Gettyimages