Джовани Леони: Питах се защо на мен? Сега виждам светлина в тунела

„В онази нощ, когато получих контузията, бях близо до Конър Брадли и му казах: „Това е скъсана предна кръстна връзка, сто процента“. Болката беше най-силната, която някога съм изпитвал.“

Нощта, за която говори защитникът на Ливърпул Джовани Леони е 23 септември 2025 г.

За почти 80 минути под прожекторите на „Анфийлд“ това е един изключително паметен момент за италианеца. Това е не само дебютът му за „червените“, към които се присъедини малко повече от месец по-рано от Парма. Това е вечер, в която Леони демонстрира много от качествата – както с топка в крака, така и в защита – които убедиха клуба да инвестира в талантливия тийнейджър миналото лято. Всичко върви към победа за Купата на лигата, която да отбележи първия му мач, като Ливърпул води срещу Саутхамптън в третия кръг на турнира.

И тогава, в един миг, вечерта се превръща в нещо съвсем различно.

При единоборство по десния фланг Леони се приземява нелепо близо до страничната линия и остава на земята. Бързо става ясно, че изпитва значителен дискомфорт.

Ужасната новина за Джовани Леони и Ливърпул намери потвърждение

Прегледите в следващите дни потвърждават собствената му моментална диагноза: контузия на предната кръстна връзка, която ще го извади от игра за следващата година.

„Не искам да се връщам към онази нощ“, споделя номер 15 пред официалния сайт на Ливърпул.

Но от онази нощ насам той иска да използва случилото се за добро.

„Разбира се, когато преживях онзи момент в първия си мач, в дебюта си, си казах: „Защо на мен?“. Но не мисля, че това е най-доброто, което можеш да си кажеш“, заявява Леони.

„Затова се опитах да променя начина си на мислене и да си кажа: „Добре, това се случва на мен, така че трябва да направя нещо, за да стана по-добър от преди“. Това беше най-доброто, което можех да направя за себе си.“

Централният защитник продължава: „През този период разбрах много неща. Опитвам се да бъда позитивен всеки ден, дори и да имам лоши дни, защото в първите месеци не е лесно.

Имаш много навици, които трябва да промениш. Имаш много лоши дни, повече от добрите в началото. Сега, разбира се, е различно, но в началото беше тежко психически и физически. След три-четири месеца всичко е повече психическо, отколкото физическо, защото можеш да тичаш, можеш да започнеш да ходиш отново, да тичаш отново, да вдигаш тежести, така че всичко е по-лесно, що се отнася до тялото. Но психически, това е тежко пътуване.

Но за мен, ако приемеш всичко с добра нагласа, можеш да разбереш и да се върнеш по-силен от преди. Опитах се да го възприема като възможност да се подобря.“

Леони изрича тези думи на обмислен и гладък английски, въпреки собствените си възражения, че владеенето на езика все още не е на ниво.

Шансът да ускори ученето си е горчиво-сладък страничен продукт от нуждата за дългосрочна рехабилитация на контузията му.

Giovanni Leoni is so big. 😄pic.twitter.com/WHQZy5NQ6Y — Anfield Lounge (@AnfieldLounge) August 3, 2026

Продължителното време в тренировъчната база на „червените“, заедно с три двучасови урока по английски на седмица, са довели Леони до този етап на свободен разговор.

„Мисля, че когато си в друга държава, трябва да говориш езика, за да си по-добър на терена и на тренировъчното игрище“, отбелязва той.„Сега мога да кажа, че нещата се подобряват и всичко е по-лесно, защото мога да говоря и да водя разговор с всички момчета.“

Извън терена той се е установил в Ливърпул и е развил приятелства със съотборници, като отбелязва за близките си връзки: „Честно казано, с всички.“

„Но мога да кажа, че сега прекарвам много време с Юго [Екитике], Стефан [Байчетич], Конър – защото правихме част от рехабилитацията заедно.“

🚨🇮🇹 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 - @greggevans40: With Giovanni Leoni, the expectation is that he will return to team training in the weeks ahead, according to people with knowledge of the situation. The player is in the final stage of his rehabilitation.



Sources say that although no specific… pic.twitter.com/6YcCoh04qw — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 5, 2026

Вирджил ван Дайк е бил естествен ментор и съветник още от първите часове след контузията на Леони.

Капитанът на Ливърпул може да съчувства и да насърчи по-младия си колега, след като самият той премина през собственото си дълго възстановяване от скъсана предна кръстна връзка през сезон 2020-21 г.

„Той ми помогна много“, казва Леони.

Лицето му грейва, когато описва въздействието на подкрепата от феновете на „червените“ през последните 12 месеца.

„Те винаги бяха с мен“, усмихва се 19-годишният футболист. „Чувствам, че преминахме през това пътуване на рехабилитация заедно, защото дори и да не са ме виждали, получавах много съобщения в Инстаграм, навсякъде. Без тях не бих могъл да бъда там, където съм сега. Така че съм наистина благодарен за това.

Не го очаквах, но както ви казах, наистина се радвам, че ги имам, и нямам търпение да им подаря много хубави дни и мачове заедно – да печелим, да правим много добри неща заедно.“

По собствените думи на Леони, той вече е достигнал етапа от рехабилитацията си, в който може да „види светлината в края на тунела“.

„Сега се чувствам наистина добре“, споделя Леони. „След 10 месеца се завърнах на терена, макар и сам. Но се чувствам отлично, през последните седмици усещането на игрището е страхотно. Коляното изглежда добре и го чувствам много добре, така че нямам търпение да се върна към отбора възможно най-скоро, а след това и да играя в мачове пред феновете.

Вече виждам светлината в края на тунела. Все още не съм с отбора, но мисля, че скоро ще мога да се присъединя към тях. След това ще видим как ще реагира коляното и как ще се чувствам, когато отново започна да играя в мачове.“

Темата за завръщането в игра, перспективата да обуе бутонките си и да излезе на терена като част от официален двубой, предизвиква най-инстинктивната реакция у Леони.

На въпроса дали всеки ден мисли какво ще бъде усещането, той отговаря: „Мечтая за това от момента, в който получих контузията. Нямам търпение да се завърна пред феновете. През следващите два месеца вълнението ще става все по-голямо, защото, както казах, виждам края на тунела. Сега усещам, че завръщането е по-близо. Така че съм наистина щастлив.

След толкова много месеци, когато си претърпял такъв тип контузия, разбира се, че ще бъда малко нервен, защото не съм играл от около година. Да се върна да играя пред всички, пред целия свят, ще бъда леко напрегнат, но това ще е от онзи тип нервност, която ще ми помогне. Ще бъда по-скоро развълнуван, отколкото нервен.“

Въпреки че мач номер едно за Леони с екипа на „червените“ беше под ръководството на Арне Слот, вторият път, в който той ще облече фланелката, се очаква да бъде под наставленията на Андони Ираола.

Играчът и новият му старши треньор вече са разговаряли за това как може да изглежда бъдещето.

„Говорих с него и обсъдихме контузията, разбира се, както и рехабилитацията“, казва Леони. „След това направихме заедно някои анализи, за да разбера начина, по който той иска да играем. Той е наистина добър треньор, но преди това е и много добър човек. Можеш да говориш с него и да разбереш стила на игра, който изисква. Нямам търпение да играя под негово ръководство.“

Траекторията на кариерата на Леони в Ливърпул се промени драстично в онази нощ миналия септември. Докато той се приближава към рестартирането на своята история, амбицията му обаче не се е променила.

„Целите са същите като миналата година. Искам да се завърна и да спечеля възможно най-много мачове, да спечеля възможно най-много трофеи. Целите са по-скоро отборни, отколкото индивидуални", завършва Леони.

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Снимки: Imago