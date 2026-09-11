Артета: Опитах се умишлено да създам проблеми на играчите, за да свикнат

Мениджърът на Арсенал Микел Артета разкри, че е опитал умишлено да създаде проблеми около пътуванията на отбора, за да може играчите да са подготвени за подобна ситуация. Тази седмица лондончани имаха проблеми с полета си до Неапол за гостуването на Наполи в Шампионската лига и пристигнаха в Италия по-късно от предвиденото.

“Обичам тези предизвикателства. Опитах се да ги създам по време на предсезонната подготовка. Така че, когато се случат, да знаем как да се справим с тях. Стигането до стадиона много късно, промяна в графика. Когато се случи, а това е възможно - полет може да бъде отменен или тренировка да закъснее, не искам играчите и щабът да се паникьосват. Когато се случи, се адаптираш. Имаме два или три часа в самолета - може ли да ги използваме? Да играем заедно, да прекараме време заедно, за спане. Но не да се оплакваме или да ги използваме за извинение, защото това не помага”, сподели Артета.

"Don't complain and use it as an excuse, because that's not helpful at all"



Mikel Arteta on the importance of routines and adapting to challenges ahead of Arsenal's Premier League game against Sunderland 🔴 pic.twitter.com/mFqBz4aExb — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 11, 2026

Испанецът разказа какво е правил по време на предсезонната подготовка: “Забавяхме яденето, забавяхме транспорта, избирахме друг маршрут. Направихме много неща. Правихме съблекалнята по-гореща, по-неудобна, по-малко легла. Опитвахме да ги подготвим за различни ситуации и различни условия”.

Артета коментира и изказването на Габриел Жезус, който сподели, че не е знаел нищо за напускането си от клуба и без обяснение му е било казано да тренира индивидуално. Бразилецът премина в Барселона в края на трансферния прозорец.

“Много съм изненадан, защото имах индивидуален разговор с Габи в съблекалнята. Не знам какво е казано. Разбирам, че понякога, когато трябва да се съобщат лоши новини, някой трябва да е лошото ченге. Аз трябваше да бъда. Това, което е важно, е какво се случва три или шест месеца по-късно. Когато Тросард се завърна миналата седмица, той беше в съблекалнята с всички нас. Атмосферата и отношенията, които имаш. Надявам се случаят да е такъв”, обясни наставникът.

Mikel Arteta admits he's 'very surprised' by comments made by Gabriel Jesus and Ian Wright on behalf of Gabriel Martinelli 😯



🎤 @TomCantonMedia pic.twitter.com/Eo0vPUQV6r — Hayters TV (@HaytersTV) September 11, 2026

Специалистът говори и за предстоящия двубой срещу Съндърланд: “Трябва да сме концентрирани върху следващия мач. Миналия сезон усетихме колко труден може да бъде този двубой. Подготвяме се за тази среща. Ще бъде невероятна атмосфера. Искаме да се борим, да бъдем по-добри от съперника и да спечелим. Миналата година загубихме точки там и то в последната минута. Поучихме се от този мач”.

Артета записа с похвали Кай Хавертц, който започна силно сезона, както и новото попълнение Езри Конса. Той коментира и номинациите за “Златната топка”. Трима футболисти на лондончани попаднаха сред номинираните, Давид Рая е сред кандидатите за Вратар на сезона, а самият Артета в списъка за Треньор на годината. “Това показва къде се намира клубът в момента и колко добре се представя, постоянството, което показахме. Хубаво е да се види, нека превърнем това в трофеи. Това е най-важното. Привилегия е да бъда сред номинираните треньори”, заяви испанецът.

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Снимки: Imago