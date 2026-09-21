ЦСКА поздрави Железния войник

Бившият футболист на ЦСКА Васил Тинчев празнува днес 68-ми рожден ден. Той играе като ляв защитник и записва 140 мача с червената фланелка, в които отбелязва два гола.

Тинчев е трикратен шампион на България с ЦСКА - през сезоните 1979/80, 1980/81 и 1982/83 г., носител на Купата на Съветската армия през 1985 г., както трикратен носител на Купата на България - 1980/81, 1982/83 и 1984/85 г. В евротурнирите има 14 мача за ЦСКА. "Пожелаваме му много здраве, щастие, късмет и успехи!", написаха "червените" в официалния сайт на клуба.

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