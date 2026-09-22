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Ас на Крумовград е водач при голмайсторите на Югоизток

  • 22 сеп 2026 | 17:02
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Ас на Крумовград е водач при голмайсторите на Югоизток

Опитният нападател на ФК Крумовград Веселин Марчев е номер едно сред реализаторите в Югоизточната Трета лига след изиграването на седмия кръг от сезон 2026/27. Марчев е отбелязал 8 гола, което е с два повече от най-близкия му преследвач Глен Хабимана от Созопол.

Трима играчи са с по 5 попадения. Преди две седмици опитният голаджия беше само с 3 точни изпълнения, но наниза хеттрик при успеха с 6:1 над Секирово (Раковски) и две попадения срещу Марица (Милево) при убедителната победа с 4:0. Така Веселин Марчев вече има повече от 1 гол средно на мач и чака следващия съперник, който да накаже.

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