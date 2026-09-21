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  3. Лудогорец получи солидна компенсация и за помощниците на Томас Райс

Лудогорец получи солидна компенсация и за помощниците на Томас Райс

  • 21 сеп 2026 | 17:47
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Лудогорец прекрати договорите и на двамата помощници на Томас Райс – Даниел Зенкович и Антониус Локхоф, информираха официално разградчани.

Лудогорец преговарял и със сръбски легенди
Лудогорец преговарял и със сръбски легенди

Ето какво още написаха "орлите":

"Контрактите бяха прекратени днес срещу солидна компенсация за ПФК Лудогорец, а двамата треньори вече са свободни да се присъединят към екипа на новия старши треньор на Трабзонспор.

Всички останали членове на треньорския щаб продължават да изпълняват ангажиментите си в очакване на назначаването на новия старши треньор".

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