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  3. Трабзонспор представи Райс, специалистът започна с изказване за Лудогорец

Трабзонспор представи Райс, специалистът започна с изказване за Лудогорец

  • 17 сеп 2026 | 17:46
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Трабзонспор представи Райс, специалистът започна с изказване за Лудогорец

Томас Райс беше представен официално като старши треньор на Трабзонспор. Германският специалист говори на пресконференция, която продължи половин час. Както е известно, турският клуб привлече скорострелно треньора от Лудогорец, който в понеделник води "орлите" срещу Септември (София), а вече мисли за предстоящия двубой на тима от Трабзон срещу Галатасарай.

Официално: Райс приключи с Лудогорец, "орлите" получават солидна компенсация от Трабзонспор
Официално: Райс приключи с Лудогорец, "орлите" получават солидна компенсация от Трабзонспор

Договорът на Райс е за две години, като българският ексшампион ще получи тлъста финансова компенсация. По-рано през деня в Италия излезе информация, че разградчани водят преговори с бившия наставник на Палермо, Фиорентина и Парма Джузепе Якини.

Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия
Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

"Благодаря на шефовете на Трабзонспор, че повярваха, че съм правилният треньор. Благодаря и на бившия ми клуб. Беше кратък период, но имахме добър старт в България. Опитах се да се насладя на времето си с Лудогорец и да дам най-доброто от себе си. Изпращам най-добри пожелания на целия отбор и играчите там. Надявам се да постигнат всички успехи, към които се стремят през сезона", заяви Томас Райс в Турция.

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Снимки: Imago

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