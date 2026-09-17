Трабзонспор представи Райс, специалистът започна с изказване за Лудогорец

Томас Райс беше представен официално като старши треньор на Трабзонспор. Германският специалист говори на пресконференция, която продължи половин час. Както е известно, турският клуб привлече скорострелно треньора от Лудогорец, който в понеделник води "орлите" срещу Септември (София), а вече мисли за предстоящия двубой на тима от Трабзон срещу Галатасарай.

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Договорът на Райс е за две години, като българският ексшампион ще получи тлъста финансова компенсация. По-рано през деня в Италия излезе информация, че разградчани водят преговори с бившия наставник на Палермо, Фиорентина и Парма Джузепе Якини.

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"Благодаря на шефовете на Трабзонспор, че повярваха, че съм правилният треньор. Благодаря и на бившия ми клуб. Беше кратък период, но имахме добър старт в България. Опитах се да се насладя на времето си с Лудогорец и да дам най-доброто от себе си. Изпращам най-добри пожелания на целия отбор и играчите там. Надявам се да постигнат всички успехи, към които се стремят през сезона", заяви Томас Райс в Турция.

Teknik Direktörümüz Thomas Reis için, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas’ın katılımıyla Papara Park’ta imza töreni düzenlendi 🔗 https://t.co/JiYmSbRI9D https://t.co/bprRdGjYyU — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 17, 2026

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Снимки: Imago